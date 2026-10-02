Situație incredibilă  A fost prezentat de clubul din Italia, dar jucătorul român susține că  nu a semnat contractul: „Nu voi merge acolo!”

Dragoș Albu (25 de ani), fostul mijlocaș de la Hermannstadt, a anunțat că nu a semnat cu Taranto, deși a fost prezentat oficial de clubul italian.

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Dragoș Albu este liber de contract din vara aceasta, după despărțirea de Hermannstadt, club care a intrat în faliment la începutul lunii septembrie.

Dragoș Albu nu va merge în Italia, deși a fost prezentat de Taranto

Clubul din al cincilea eșalon din Italia a anunțat transferul lui Dragoș Albu, însă mijlocașul a negat că a semnat vreun contract.

„În primul rând, nu este o mutare. Ca să ne înțelegem. Eu acum sunt acasă, la Craiova, nici măcar nu am plecat în Italia. Vreau să lămuresc lucrurile, să nu mai existe dubii.

Este adevărat că am avut discuții despre proiectul echipei, chiar mi-au făcut o ofertă, dar nu am vrut să merg.

A fost strict decizia mea, să nu merg. Nu s-a semnat niciun contract, au fost doar niște discuții. Nu am mers și nu voi merge acolo. Proiectul era unul ambițios, am dat curs discuțiilor, ca să aflu mai multe. Dar nu este pentru mine în momentul de față.

Să fiu sincer, nu am avut oferte din Superliga în această vară, deși mă așteptam cumva. Au fost anumite discuții cu echipe din Liga 2, dar multe din străinătate”, a declarat Dragoș Albu, conform digisport.ro.

Iau în calcul orice ofertă serioasă, dar sunt mai atent acum la ceea ce aleg. De exemplu, a existat un interes din liga a doua Grecia, dar nu am fost convins. Eu mă antrenez de 3-4 luni în mod normal, sunt pregătit. Dragoș Albu

Taranto îl prezentase oficial pe Albu în urmă cu două zile:

„SS Taranto anunță transferul definitiv al fotbalistului Constantin Dragoș Albu. Mijlocașul român, născut în 2001, ajunge la formația rossoblu după ultima experiență în prima ligă din țara sa, la Hermannstadt”, a scris clubul pe Facebook.

Dragoș Albu a evoluat la Hermannstadt în sezonul 2026/2026, timp în care a strâns 43 de apariții și a marcat 3 goluri.

De-a lungul carierei sale, mijlocașul defensiv a mai jucat la FCU Craiova și FC Buzău. A fost crescut de academia clubului Utrecht, din Olanda.

Cifrele lui Dragoș Albu:

FCU Craiova: 128 meciuri, 9 goluri, 11 pase decisive

FC Buzău: 29 meciuri

Utrecht U19: 23 meciuri, 3 goluri

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