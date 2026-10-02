De ce a ales naționala The Westin FOTO. România stă două nopți la Varșovia într-un hotel renumit pentru  cel mai bun somn. Ce are special +7 foto
The Westin Hotel, seara, după ce a sosit naționala la Varșovia. Foto: Raed Krishan
Nationala

De ce a ales naționala The Westin FOTO. România stă două nopți la Varșovia într-un hotel renumit pentru cel mai bun somn. Ce are special

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 11:32
  • CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN VARȘOVIA. Naționala a ajuns joi seară în Polonia pentru meciul din Liga Națiunilor. A ales The Westin Hotel, brand al lanțului Marriott. 
  • De ce a preferat acest hotel din centrul capitalei? Are ceva ce își dorește orice sportiv. 
  • Polonia - România se joacă vineri, 2 octombrie, de la 21:45, și va fi transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro
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A doua și ultima deplasare a naționalei în această „fereastră” de Nations League este Varșovia.

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Naționala, în centrul Varșoviei, într-un hotel de 80 de milioane

Dacă la Solna, lângă Stockholm, a ales Hagastrand, brandul premium al Marriott Bonvoy, hotel deschis în urmă cu un an, o fostă cazarmă transformată într-un stabiliment de lux, cu spa de 2.500 mp și stadionul la 5 minute cu autocarul, în capitala Poloniei a preferat The Westin. Tot un brand al lanțului Marriott International.

A ajuns joi seară și pleacă a doua zi după meci, sâmbătă dimineață. Stă aici două nopți.

The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia
The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia

Galerie foto (7 imagini)

The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia. Fotografii: Raed Krishan The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia The Westin Hotel, „casa” naționalei la Varșovia
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Un hotel de 5 stele situat în inima Varșoviei, la 3,4 kilometri de „Stadion Narodowy”, aproape de toate obiectivele turistice ale orașului, inaugurat în septembrie 2003 (365 de camere) și care a costat 80 de milioane de euro.

„Tricolorii” vor avea cel mai bun somn în „patul paradisului”

Are absolut tot ce își dorește un turist, dar are și ce își dorește cel mai mult un sportiv de performanță înaintea competiției.

Motto-ul The Westin este „dormiți bine, mâncați bine și mișcați-vă bine”. Începe mereu cu „dormiți bine” pentru că patul este secretul acestui hotel. Un pat devenit emblematic: Heavenly Bed. Un pat al paradisului.

Acest pat a fost lansat în 1999 chiar de Westin Hotels&Resorts. La acea vreme, era complet alb, cu o saltea specială, de 33 cm grosime, având o structură de arcuri încapsulate individual și straturi de spumă cu gel pentru reglarea temperaturii, potrivit site-ului goop.com.

În 2024, a apărut noua generație Heavenly Bed. Și mai confortabilă.

Pare patul perfect dedicat jucătorilor pentru a dormi bine în noaptea de joi spre vineri, înaintea confruntării cu Polonia.

115 euro este prețul
minim pe noapte în octombrie 2026 pentru o cameră dublă la The Westin Hotel

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polonia Echipa Nationala romania HOTEL varsovia
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