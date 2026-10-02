„Nu aș lucra la un astfel de club” Antrenorul din Superligă, șocat de intervențiile lui Gigi Becali la FCSB: „E greu de privit” +43 foto
Ricardo Sousa. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu aș lucra la un astfel de club” Antrenorul din Superligă, șocat de intervențiile lui Gigi Becali la FCSB: „E greu de privit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 10:22
  • Ricardo Sousa (47 de ani), antrenorul Petrolului, a vorbit fără menajamente despre situația de la FCSB.
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Tehnicianul portughez a fost surprins să vadă intervențiile patronului Gigi Becali asupra primului „11” sau a schimbărilor și a transmis că nu ar accepta niciodată să lucreze în astfel de condiții.

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Ricardo Sousa: „Pentru mine este imposibil de acceptat”

„Nu pot spune decât că este ciudat. Şi este foarte dificil de acceptat, deoarece un conducător este pentru a conduce clubul, iar antrenorul este cel care se ocupă de echipă. Iar pentru mine este clar.

Nu aş lucra la un club la care patronul să intervină în echipă. Iar genul acesta de situaţie este greu de privit în fotbal. Eu nu aş accepta asta şi nu orice antrenor poate accepta aşa ceva.

Pentru mine este imposibil de acceptat, nu am personalitatea de a o face. Este dificil să conduci toate aspectele din antrenament, să vezi jucătorii care joacă mai prost sau mai bine, iar apoi, duminică, o persoană care nu vede nimic, vine şi ia decizia primului 11.

Consider că astfel de lucruri nu merg în fotbal şi consider că rezultatul se vede. FCSB are cea mai bună echipă din campionat, individual sunt cei mai buni din campionat, dar pe teren nu arată asta. Poate acesta poate să fie motivul”, a spus Ricardo Sousa, la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2, penultimul meci disputat în Liga 1 de ambele echipe

FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Sub conducerea portughezului, Petrolul Ploiești a avut o primă parte de sezon foarte bună, fiind clasată pe locul 4, cu 19 puncte adunate după primele 10 etape, la 4 în spatele liderului Dinamo.

În același timp, FCSB ocupă doar locul 11, cu 12 puncte acumulate în același număr de partide.

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