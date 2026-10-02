„Aici este ceva mult mai bun” Ce l-a impresionat pe Nuno Campos în România, față de Ungaria: „Este foarte plăcut să vezi asta”

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre experiențele trăite în România, după primele luni petrecute pe banca echipei.

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Tehnicianul portughez a fost instalat la echipă în luna iunie, venind de la Zalaegerszeg, și a împărtășit primele impresii după contactul cu fotbalul românesc.

Nuno Campos: „Pasiunea oamenilor de aici pentru fotbal este mult mai mare”

Antrenorul „câinilor” a fost impresionat de interesul suporterilor români pentru fotbal și de atmosfera de pe stadioane.

„Aici este ceva mult mai bun, în comparaţie cu Ungaria: pasiunea oamenilor de aici pentru fotbal este mult mai mare.

Oamenii au o pasiune imensă aici, merg pe stadioane, arenele sunt pline mereu, pun presiune multă fiindcă îşi iubesc echipa.

Suporterii sunt la un nivel înalt aici și este foarte plăcut să vezi asta”, a declarat Campos, la Prima Sport.

În continuare, portughezul a vorbit și despre modul în care ar trebui abordat fotbalul în analizele TV de după meci.

„Aici la televizor se vorbește foarte mult despre fotbal și este foarte plăcut să urmărești aceste analize, dar dacă vei vorbi numai despre lucruri negative, oamenii nu vor vedea lucruri bune.

Când este de criticat, OK, criticați, dar trebuie să arătăm și lucrurile bune, fiindcă toți oamenii fac lucruri bune și pot face lucrurile mai bine.

Fotbalul de aici crește în anumite aspecte, desigur că trebuie să ne uităm și la alte lucruri și să realizăm că este loc de îmbunătățire. Simt că avem jucătorii, antrenorii, fanii care duc fotbalul din România la un alt nivel”, a ma mai spus Campos.

Cu Nuno Campos pe bancă, Dinamo este lider după primele 10 etape, cu 23 de puncte, la două peste rivala Rapid.

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