Ponturi Pariuri Optimi Champions League – marți, 10.03.2026

Astăzi, 10 martie 2026, se dispută primele 4 meciuri din turul optimilor de finală din Champions League.

* articol publicitar

Seara începe pe Rams Park din Istanbul unde se vor înfrunta Galatasaray și Liverpool. De la ora 22:00 se dă startul în meciurile Atalanta Bergamo vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Tottenham și Newcastle vs Barcelona.

Program meciuri Champions League - 10 martie 2026

ora 19:45 – Galatasaray Istanbul vs Liverpool – Rams Park (Istanbul)

ora 22:00 – Atalanta vs Bayern Munchen – New Balance Arena (Bergamo)

ora 22:00 – Atletico Madrid vs Tottenham – Metropolitano Stadium (Madrid)

ora 22:00 – Newcastle United vs Barcelona – St. James Park (Newcastle).

Suntem convinși că spectacolul din teren va fi la înălțime și sperăm ca acesta să se mute și pe biletele de pariuri. Colegii noștri de la XBets au analizat cu atenție meciurile de astăzi și vă fac câteva recomandări care ar putea să vă fie utile la completarea biletelor.

Galatasaray Istanbul vs Liverpool – un meci deschis oricărui rezultat

Pe Ali Sami Yen, în optimile Champions League, joacă campioanele Turciei și Angliei. Galatasaray a terminat Grupa Champions League pe poziția a 20-a, iar pentru a ajunge în optimi a avut parte de un adevărat thriller cu Juventus. După 5-2 în Turcia, italienii au recuperat cele 3 goluri, deși au jucat mai mult de o repriză în 10 oameni. În prelungiri turcii au marcat de două ori și au avansat în faza următoare a competiției.

Liverpool a terminat Grupa pe locul 3, cu 6 victorii și două înfrângeri. „Cormoranii” nu se regăsesc totuși în acest sezon, alternând rezultatele. Pentru un loc în viitorul sezon al Champions League, Liverpool duce o luptă dură cu Manchester United, Aston Villa și Chelsea. Meciul de astăzi stă sub semnul incertitudinii, rezultatul final depinzând de echipa care va controla mijlocul terenului, dar goluri marcate în ambele porți nu ar surprinde pe nimeni.

PONT: Galatasaray vs Liverpool – Ambele marchează (GG) – cota 1.52

Atalanta vs Bayern Munchen – reușesc italienii să treacă un nou examen la germană?

Atalanta a ajuns în optimile UCL după ce în Play-off a trecut în dublă manșă de Borussia Dortmund (0-2 la Dortmund și 4-1 la Bergamo). În optimi italienii dau peste campioana Germaniei, Bayern Munchen. Bavarezii sunt printre favoriții competiției (cota 6.50 la Superbet) și au luat o opțiune serioasă pentru un nou titlu în Bundesliga după ce s-au distanțat la 11 puncte de locul al doilea, cu 9 etape înainte de final.

În cele 3 meciuri jucate după calificarea în optimile Ligii Campionilor, Atalanta a obținut doar 2 remize (cu Udinese în campionat și Lazio în semifinalele Coppa Italia). Deși abordează același stil ofensiv din perioada Gasperini, echipa din Bergamo nu mai este atât de eficientă după ce a pierdut jucători importanți.

PONT: Atalanta vs Bayern Munchen – 2 solist – cota 1.68

Atletico Madrid vs Tottenham – oportunitate imensă pentru „Los Colchoneros”

Atletico Madrid a ieșit din lupta pentru titlu în Spania. După 27 de meciuri în LaLiga echipa antrenată de argentinianul „Cholo” Simeone ocupă poziția a 3-a în clasament, la 13 puncte de liderul Barcelona. În schimb, madrilenii sunt aproape de un trofeu, urmând să joace finala Copa del Rey cu cei de la Real Sociedad, după o spectaculoasă dublă cu Barcelona.

Calificați în optimi după ce au trecut cu 3-3 și 4-1 de belgienii de Club Brugge, spaniolii vor înfrunta în optimi pe Tottenham Londra. Englezii au terminat pe 4 în Grupa Champions League, dar în campionat sunt la retrogradare. Doar un punct îi desparte pe londonezi de prima poziție retrogradabilă.

PONT: Atletico Madrid vs Tottenham – 1 solist – cota 1.71

Newcastle vs Barcelona – reeditarea primului meci din Grupa Champions League

După ce s-au înfruntat în primul meci din Grupă, Newcastle și Barcelona sunt din nou adversare. Astea seară, pe St. James Park, cele două vor disputa prima manșă din optimile de finală ale Champions League. Gazdele nu mai reușesc un sezon la fel de consistent ca în anii trecuți. După 29 de meciuri, „coțofenele” ocupă poziția a 12-a în Premier League, cu 39 de puncte, la 9 puncte de pozițiile care duc în Europa.

În ultima săptămână, Newcastle a fost testată de echipele din Manchester. După 2-1 cu United în Premier League, a urmat un 1-3 cu City în FA Cup. Chiar dacă are un avans de 4 puncte în clasamentul LaLiga, și în jocul Barcelonei se simte o oarecare inconstanță. Catalanii speră ca revenirea lui Pedri în primul 11 să aducă plusul de care era nevoie pentru a câștiga Champions League.

PONT: Newcastle vs Barcelona – X2 & peste 2,5 goluri – cota 2.17

Pentru mai multe ponturi pariuri Champions League accesează XBets.ro, platforma pariorilor informați!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!