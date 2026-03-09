Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1

Odată cu terminarea meciului CFR Cluj - Dinamo 2-0, ultimul al sezonului regulat, am aflat ordinea în care echipe intră în play-off și programul complet al ultimei părți a sezonului

Imediat după finalul partidei din Gruia, LPF a anunțat zilele și orele la care se vor disputa primele 3 meciuri din play-off-ul Ligii 1, 2025-2026.

Program etapa #1 din play-off Liga 1

Vineri, 13 martie, ora 20:30 Universitatea Craiova - FC Argeș

Universitatea Craiova - FC Argeș Duminică, 15 martie, ora 20:30 Rapid - Dinamo

Rapid - Dinamo Luni, 16 martie, ora 20:30 U Cluj - CFR Cluj

Cel mai important meci al rundei, Rapid - Dinamo, se va disputa pe Giulești.

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Programul complet al play-off -ului din Liga 1

Etapa 1

U Craiova - FC Argeș

Rapid - Dinamo

U Cluj - CFR

Etapa 2

Dinamo - U Craiova

CFR Cluj - Rapid

FC Argeș - U Cluj

Etapa 3

U Craiova - CFR Cluj

Rapid - U Cluj

FC Argeș - Dinamo

Etapa 4

U Cluj - U Craiova

CFR Cluj - Dinamo

Rapid - FC Argeș

Etapa 5

U Craiova - Rapid

Dinamo - U Cluj

FC Argeș - CFR Cluj

Etapa 6

FC Argeș - U Craiova

Dinamo - Rapid

CFR Cluj - U Cluj

Etapa 7

U Craiova - Dinamo

Rapid - CFR Cluj

U Cluj - FC Argeș

Etapa 8

CFR Cluj - U Craiova

U Cluj - Rapid

Dinamo - FC Argeș

Etapa 9

U Craiova - U Cluj

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Etapa 10

Rapid - U Craiova

U Cluj - Dinamo

CFR Cluj - FC Argeș

