Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1 +9 foto
Cel mai important meci al rundei, Rapid - Dinamo, se va disputa pe Giulești. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Superliga

Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 22:47
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 00:26
  • Odată cu terminarea meciului CFR Cluj - Dinamo 2-0, ultimul al sezonului regulat, am aflat ordinea în care echipe intră în play-off și programul complet al ultimei părți a sezonului

Imediat după finalul partidei din Gruia, LPF a anunțat zilele și orele la care se vor disputa primele 3 meciuri din play-off-ul Ligii 1, 2025-2026.

Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește și
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Program etapa #1 din play-off Liga 1

  • Vineri, 13 martie, ora 20:30 Universitatea Craiova - FC Argeș
  • Duminică, 15 martie, ora 20:30 Rapid - Dinamo
  • Luni, 16 martie, ora 20:30 U Cluj - CFR Cluj

Cel mai important meci al rundei, Rapid - Dinamo, se va disputa pe Giulești.

Toate partidele vor fi televizate de Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și vor fi LIVE pe GOLAZO.ro.

Clasamentul la intrarea în play-off

EchipăPuncte
1. U Craiova30
2. Rapid28
3. U Cluj27
4. CFR Cluj27*
5. Dinamo26
6. FC Argeș25
*️ - beneficiază de rotunjire

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Programul complet al play-off-ului din Liga 1

Etapa 1

  • U Craiova - FC Argeș
  • Rapid - Dinamo
  • U Cluj - CFR

Etapa 2

  • Dinamo - U Craiova
  • CFR Cluj - Rapid
  • FC Argeș - U Cluj

Etapa 3

  • U Craiova - CFR Cluj
  • Rapid - U Cluj
  • FC Argeș - Dinamo

Etapa 4

  • U Cluj - U Craiova
  • CFR Cluj - Dinamo
  • Rapid - FC Argeș
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (4).jpg
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (9 imagini)

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (1).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (2).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (3).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (4).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Etapa 5

  • U Craiova - Rapid
  • Dinamo - U Cluj
  • FC Argeș - CFR Cluj

Etapa 6

  • FC Argeș - U Craiova
  • Dinamo - Rapid
  • CFR Cluj - U Cluj

Etapa 7

  • U Craiova - Dinamo
  • Rapid - CFR Cluj
  • U Cluj - FC Argeș

Etapa 8

  • CFR Cluj - U Craiova
  • U Cluj - Rapid
  • Dinamo - FC Argeș

Etapa 9

  • U Craiova - U Cluj
  • Dinamo - CFR Cluj
  • FC Argeș - Rapid

Etapa 10

  • Rapid - U Craiova
  • U Cluj - Dinamo
  • CFR Cluj - FC Argeș

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR - Dinamo 2-0

Citește și

Probleme pentru Dinamo  FOTO. Kennedy Boateng a ieșit accidentat în meciul cu CFR » Ce s-a întâmplat
Superliga
22:40
Probleme pentru Dinamo FOTO. Kennedy Boateng a ieșit accidentat în meciul cu CFR » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo  FOTO. Kennedy Boateng a ieșit accidentat în meciul cu CFR » Ce s-a întâmplat
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
21:30
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo liga 1 program televizari rapid
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:12
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share