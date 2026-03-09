Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1

- Odată cu terminarea meciului CFR Cluj - Dinamo 2-0, ultimul al sezonului regulat, am aflat ordinea în care echipe intră în play-off și programul complet al ultimei părți a sezonului
Imediat după finalul partidei din Gruia, LPF a anunțat zilele și orele la care se vor disputa primele 3 meciuri din play-off-ul Ligii 1, 2025-2026.
Program etapa #1 din play-off Liga 1
- Vineri, 13 martie, ora 20:30 Universitatea Craiova - FC Argeș
- Duminică, 15 martie, ora 20:30 Rapid - Dinamo
- Luni, 16 martie, ora 20:30 U Cluj - CFR Cluj
Cel mai important meci al rundei, Rapid - Dinamo, se va disputa pe Giulești.
Clasamentul la intrarea în play-off
|Echipă
|Puncte
|1. U Craiova
|30
|2. Rapid
|28
|3. U Cluj
|27
|4. CFR Cluj
|27*
|5. Dinamo
|26
|6. FC Argeș
|25
Programul complet al play-off-ului din Liga 1
Etapa 1
- U Craiova - FC Argeș
- Rapid - Dinamo
- U Cluj - CFR
Etapa 2
- Dinamo - U Craiova
- CFR Cluj - Rapid
- FC Argeș - U Cluj
Etapa 3
- U Craiova - CFR Cluj
- Rapid - U Cluj
- FC Argeș - Dinamo
Etapa 4
- U Cluj - U Craiova
- CFR Cluj - Dinamo
- Rapid - FC Argeș
Etapa 5
- U Craiova - Rapid
- Dinamo - U Cluj
- FC Argeș - CFR Cluj
Etapa 6
- FC Argeș - U Craiova
- Dinamo - Rapid
- CFR Cluj - U Cluj
Etapa 7
- U Craiova - Dinamo
- Rapid - CFR Cluj
- U Cluj - FC Argeș
Etapa 8
- CFR Cluj - U Craiova
- U Cluj - Rapid
- Dinamo - FC Argeș
Etapa 9
- U Craiova - U Cluj
- Dinamo - CFR Cluj
- FC Argeș - Rapid
Etapa 10
- Rapid - U Craiova
- U Cluj - Dinamo
- CFR Cluj - FC Argeș