Lucescu, schimbare de ultimă oră Selecționerul vrea să modifice plecarea la Istanbul a naționalei. Motivul ține inclusiv de teama să nu fie spionat de turci

Programul inițial prevedea ca naționala noastră să ajungă la Istanbul cu două zile înaintea meciului de baraj, cu Turcia, însă Lucescu vrea să schimbe acest lucru. Ce se ascunde în spatele deciziei, în rândurile de mai jos.

Turcia - România va avea loc pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Două săptămâni și două zile ne mai despart de meciul primăverii în fotbalul românesc, barajul cu Turcia, în drumul spre Campionatul Mondial din vară.

Lucescu, schimbare de ultimă oră

Cum meciul e programat să se joace joi, 26 martie, programul inițial prevedea ca echipa națională să ajungă cu două zile mai devreme la Istanbul, marți, pe 24 martie.

GOLAZO.ro a aflat însă că Mircea Lucescu vrea să modifice acest lucru.

Argumentul ține exclusiv de strategia de pune la punct tactica meciului, dar și de a se feri total de orice posibilitate ca turcii să spioneze ce va lucra la ultimele ședințe tehnice. Iar acest lucru ar fi greu de împiedicat la Istanbul.

Ce planuri are Lucescu pentru ziua de marți, 24 martie

Lucescu va avea lotul complet la dispoziție abia în cursul serii de 23 martie, când vor ajunge și ultimii stranieri.

Se gândește să folosească ziua de marți, 24 martie, în care era prevăzută plecarea, exclusiv pentru a conduce două ședințe de pregătire, nu una singură, care să fie complet închise publicului și presei, la baza de la Mogoșoaia. Și în care să lucreze exclusiv tactic.

Unul dintre antrenamente va fi dedicat doar pentru fazele fixe, capitolul la care Lucescu consideră că Turcia e cea mai puternică.

De ce nu vrea Lucescu să lucreze nimic tactic în Turcia, în ziua premergătoare meciului

Selecționerul dorește ca naționala să ajungă în Turcia în cursul zilei de miercuri, cu doar o zi înainte de meci, mai ales că e vorba despre o deplasare extrem de scurtă cu avionul, în jur de 70 de minute.

Iar antrenamentul oficial, din seara zilei de miercuri 25 martie, care va avea loc pe stadionul lui Beșiktaș, unde se va juca partida, să fie doar unul în care fotbaliștii să ia un contact cu arena, cu gazonul și nu să fie dedicat unor scheme pe care tricolorii să le repete, la fazele fixe.

Asta tocmai de teama că ședința de pregătire va fi sigur spionată de turci, în ciuda faptului că protocolul FIFA și UEFA impune ca nimeni să nu mai aibă acces la antrenament, în afara primelor 15 minute, dedicate reprezentanților mass-media.

A apelat și Lucescu la spionaj, încă de acum peste 40 de ani

Inclusiv Lucescu a povestit, în anii trecuți, cum în campanie pentru preliminariile Euro 1984, în lipsa unor informații despre Suedia, a încercat să se deghizeze pentru a intra la un antrenament efectuat de naționala scandinavă înaintea duelului direct.

„Îmi era de ajuns să văd un singur antrenament în săptămâna premergătoare meciului și mă ajuta mai mult decât să vizionez un meci oficial, fiindcă așa știam exact ce urmează să joace la meciul cu noi”, a povestit Lucescu, care a câștigat ambele meciuri cu Suedia: 2-0 la București, goluri Andone și Klein și 1-0 la Stockholm, gol Cămătaru.

Acea campania a fost poate cea mai de succes din istoria echipei noastre naționale.

România a câștigat o grupă infernală, din care a făcut parte inclusiv campioana mondială la zi, Italia, dar și Suedia, Cehoslovacia și Cipru.

Atunci, la Euro s-au calificat din preliminarii doar 7 echipe.

