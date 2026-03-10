Dacia a publicat primele imaginii cu Striker, noul crossover, al cărui design impresionează.

Producția pentru Dacia Striker va începe în cea de-a doua jumătate a anului 2026, la Mioveni.

Numele noului model Dacia e „inspirat din anii ’80, care sugerează forță, precizie și impact”.

FOTO: Așa arată Dacia Striker

Potrivit reprezentanților Dacia, modelul combină un design modern cu tehnologii actualizate și eficiență energetică, fiind potrivit atât pentru oraș, cât și pentru aventuri off-road.

„Terminația «ER», asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă.

Dacia Striker are „motorizări multi‑energie, care combină dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV”, notează dacia.ro.

Cu o lungime de 4,62 metri, Striker completează Bigster în oferta Dacia pentru segmentul C. Striker va fi dezvăluit în întregime în luna iunie.

Striker este un model emblematic pentru planul nostru strategic 2030. Am urmărit să oferim un vehicul versatil, sigur și accesibil, care să se potrivească stilului de viață dinamic al clienților noștri Comunicat Dacia

Gama va cuprinde o versiune hibridă, o versiune hibridă 4x4 și o versiune GPL. Striker are un un preț de pornire sub 25.000 de euro.

SUV-ul vine echipat cu sisteme de asistență moderne, conectivitate de ultimă generație și motorizări eficiente, inclusiv variante hibrid și mild-hybrid, în linie cu obiectivele companiei de reducere a emisiilor și creștere a eficienței energetice.

Mașina ar putea fi lansată la Salonul Auto de la Paris, în octombrie 2026, și ar putea fi pusă în vânzare la finalul anului sau la începutul lui 2027.

10 milioane de vehicule a vândut Dacia, la nivel global, în 2025

