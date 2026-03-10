Primul antrenament al lui Rădoi la FCSB  Discuție cu jucătorii și separat cu MM Stoica . Cine i-a luat locul lui Neubert +19 foto
Mirel Rădoi, prima zi de antrenament la FCSB. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Primul antrenament al lui Rădoi la FCSB Discuție cu jucătorii și separat cu MM Stoica. Cine i-a luat locul lui Neubert

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 20:09
  • Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor al celor de la FCSB, a condus prima sesiune de antrenament alături de campioana României.
  • Acesta îi succede lui Elias Charalambous (45 de ani), care și-a dat demisia după ce a ratat calificarea în play-off.

După patru luni de la despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a revenit în antrenorat. Acesta o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului.

Rodrygo a fost operat Primele informații ale medicilor: absență de lungă durată pentru starul lui Real Madrid
Citește și
Rodrygo a fost operat Primele informații ale medicilor: absență de lungă durată pentru starul lui Real Madrid
Citește mai mult
Rodrygo a fost operat Primele informații ale medicilor: absență de lungă durată pentru starul lui Real Madrid

Mirel Rădoi a condus primul său antrenament la FCSB

La primul său antrenament cu jucătorii campioanei, Rădoi a condus o scurtă ședință pe teren, în cadrul căreia toți fotbaliștii au stat în cerc și au ascultat indicațiile antrenorului.

Acesta a purtat și o discuție rapidă cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei, alături de care se aflau Marius Ianuli, team-managerul FCSB, și Florin Cernat, directorul sportiv.

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (19 imagini)

FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Partea de antrenament care era anterior coordonată de Thomas Neubert, care va pleca de la FCSB, a trecut acum sub responsabilitatea lui Horațiu Baciu, membru al staffului lui Rădoi încă din perioada în care acesta activa la naționala U21.

La ședința de pregătire, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu s-au antrenat normal, alături de restul lotului, în timp ce Siyabonga Ngezana, care a suferit o intervenție la menisc, a efectuat exerciții separat.

Mirel Rădoi: „Totul va merge cu o precauție ridicată”

La conferința de presă de prezentare, care a avut loc înainte de antrenament, Rădoi a explicat și modul în care va aborda situația jucătorilor de la FCSB, precizând că va trata lucrurile cu prudență.

„Încă adunăm date. Anumite probleme sunt și probabil a fost greu și pentru Elias și Pintilii să le gestioneze. Totul va merge cu o precauție ridicată, pentru că am putea să cauzăm mai multe probleme decât ne-am dorit, dacă am crede că în momentul acesta echipa este nepregătită și noi să începem să ridicăm nivelul intensității foarte brusc, vor apărea foarte multe accidentări.

Principiile pe care le-am avut la toate echipele vor fi aceleași. Să facem un pressing înalt, să sufocăm adversarul, lucrurile acestea vor fi.

Vom vedea în funcție de asta, de rezultate, dacă vom schimba sistemul, dacă ne vom retrage să ne recuperăm energia. Vom afla zilele următoare din antrenamente”, a declarat antrenorul.

Dacă trebuie să vorbim de o problemă, evident este că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul în ultimele două sezoane. Dar e clar că nu mai suntem o echipă. Și aici cred că rolul antrenorului, în acest moment, trebuie să fie mult mai mare decât ceea ce am putea să lucrăm zilele astea la antrenament. E clar că trebuie să am discuții atât individual, cât și pe compartimente și de grup cu ei, pentru că este o problemă mentală Mirel Rădoi

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Citește și

„Pentru mine este o provocare” Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să vină la FCSB: „N-ar fi fost corect să nu mă întorc”
Superliga
16:42
„Pentru mine este o provocare” Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să vină la FCSB: „N-ar fi fost corect să nu mă întorc”
Citește mai mult
„Pentru mine este o provocare” Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să vină la FCSB: „N-ar fi fost corect să nu mă întorc”
Atuul lui Dinamo Departamentul la care „alb-roșiii” se laudă că stau  cel mai bine în Europa de Sud-Est: „Nu am auzit de altă organizare ca a noastră”
Superliga
16:31
Atuul lui Dinamo Departamentul la care „alb-roșiii” se laudă că stau cel mai bine în Europa de Sud-Est: „Nu am auzit de altă organizare ca a noastră”
Citește mai mult
Atuul lui Dinamo Departamentul la care „alb-roșiii” se laudă că stau  cel mai bine în Europa de Sud-Est: „Nu am auzit de altă organizare ca a noastră”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mirel Radoi liga 1 ANTRENAMENT fcsb
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share