Primul antrenament al lui Rădoi la FCSB Discuție cu jucătorii și separat cu MM Stoica. Cine i-a luat locul lui Neubert

Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor al celor de la FCSB, a condus prima sesiune de antrenament alături de campioana României.

Acesta îi succede lui Elias Charalambous (45 de ani), care și-a dat demisia după ce a ratat calificarea în play-off.

După patru luni de la despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a revenit în antrenorat. Acesta o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului.

Mirel Rădoi a condus primul său antrenament la FCSB

La primul său antrenament cu jucătorii campioanei, Rădoi a condus o scurtă ședință pe teren, în cadrul căreia toți fotbaliștii au stat în cerc și au ascultat indicațiile antrenorului.

Acesta a purtat și o discuție rapidă cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei, alături de care se aflau Marius Ianuli, team-managerul FCSB, și Florin Cernat, directorul sportiv.

Partea de antrenament care era anterior coordonată de Thomas Neubert, care va pleca de la FCSB, a trecut acum sub responsabilitatea lui Horațiu Baciu, membru al staffului lui Rădoi încă din perioada în care acesta activa la naționala U21.

La ședința de pregătire, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu s-au antrenat normal, alături de restul lotului, în timp ce Siyabonga Ngezana, care a suferit o intervenție la menisc, a efectuat exerciții separat.

Mirel Rădoi: „Totul va merge cu o precauție ridicată”

La conferința de presă de prezentare, care a avut loc înainte de antrenament, Rădoi a explicat și modul în care va aborda situația jucătorilor de la FCSB, precizând că va trata lucrurile cu prudență.

„Încă adunăm date. Anumite probleme sunt și probabil a fost greu și pentru Elias și Pintilii să le gestioneze. Totul va merge cu o precauție ridicată, pentru că am putea să cauzăm mai multe probleme decât ne-am dorit, dacă am crede că în momentul acesta echipa este nepregătită și noi să începem să ridicăm nivelul intensității foarte brusc, vor apărea foarte multe accidentări.

Principiile pe care le-am avut la toate echipele vor fi aceleași. Să facem un pressing înalt, să sufocăm adversarul, lucrurile acestea vor fi.

Vom vedea în funcție de asta, de rezultate, dacă vom schimba sistemul, dacă ne vom retrage să ne recuperăm energia. Vom afla zilele următoare din antrenamente”, a declarat antrenorul.

Dacă trebuie să vorbim de o problemă, evident este că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul în ultimele două sezoane. Dar e clar că nu mai suntem o echipă. Și aici cred că rolul antrenorului, în acest moment, trebuie să fie mult mai mare decât ceea ce am putea să lucrăm zilele astea la antrenament. E clar că trebuie să am discuții atât individual, cât și pe compartimente și de grup cu ei, pentru că este o problemă mentală Mirel Rădoi

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport