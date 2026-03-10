Primire de gală FOTO+VIDEO. Mirel Rădoi, prima zi la FCSB. Gestul suporterilor și promisiunea făcută noului antrenor

Mirel Rădoi (44 de ani) a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor FCSB, la baza de antrenament a echipei.

Rădoi îl înlocuiește pe Elias Charalambous (45 de ani) pe banca campioanei României, după ce cipriotul și-a dat demisia.

După patru luni de la despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a revenit în antrenorat. Acesta o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului.

FOTO. Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de fanii FCSB

Mirel Rădoi a ajuns la baza de antrenament a noii sale echipe, acolo unde a fost întâmpinat de aproximativ 150 de fani ai celor de la FCSB.

Ultrașii campioanei au scandat: „Mirel Rădoi este unul dintre noi”, au aplaudat și au aprins mai multe torțe și fumigene.

Aceștia i-au oferit și un cadou de bun-venit noului antrenor. Fanii i-au dăruit lui Mirel Rădoi un hanorac cu însemnele Peluzei Nord și o eșarfă.

Tehnicianul a îmbrăcat imediat hanoracul, și-a pus eșarfa la gât și le-a transmis suporterilor un mesaj:

„Vă mulțumesc pentru primire și, în acest moment, cel mai important este să fiți alături de echipă și nu neapărat de mine.

Încă o dată vă mulțumesc pentru primire și pentru susținere și sunt sigur că, din punctul ăsta de vedere, și dacă vrem, și dacă nu vrem, și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună.

Drumul nostru e unul comun, și al vostru, ca suporteri, și al nostru ca și club. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo, ceea ce voi faceți aici, ceea ce noi o să facem în teren: pasiune”, a spus Mirel Rădoi.

Imediat după discursul pe care l-a avut, Mirel Rădoi a discutat între patru ochi cu câțiva lideri al Peluzei Nord.

Noului antrenor i s-a promis susținere din partea fanilor, indiferent de rezultatele din play-out.

În prima etapă din play-out, FCSB va juca cu Metaloglobus, vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

