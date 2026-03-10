USR nu vrea „Anul Ilie Năstase” Singurii care n-au votat proiectul legislativ au fost parlamentarii conduși de Dominic Fritz: „E doar  o metodă de a sifona bani”

În Parlament se dezbate un proiect de lege pentru declararea anului viitor drept „Anul Ilie Năstase”, pe modelul lui 2026, care este „Anul Nadia Comăneci”.

Proiectul ar fi coordonat de COSR, iar autoritățile pot aloca fonduri pentru activităţi sportive şi educative.

Luni, la dezbaterile unor comisii din Camera Deputaților, mai mulți parlamentari USR au evitat să voteze proiectul. Discuțiile s-au petrecut chiar în prezența lui Ilie Năstase.

Demersurile pentru „Anul Ilie Năstase” au început încă din 2025, iar după o validare fără emoții la Senat, proiectul așteaptă acum să treacă și de Camera Deputaților.

Proiectul „Anul Ilie Năstase”, undă verde cu abțineri

Luni, la ședința reunită a Comisiei de Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică, a fost invitat și Ilie Năstase, pentru a discuta cu parlamentarii înainte de vot.

Proiectul a adunat 44 de voturi pentru. N-a fost niciun vot împotrivă, însă 3 parlamentari USR s-au abținut: Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Şendroiu.

Alți câțiva colegi de partid, adică tot parlamentari USR, au ieșit din ședință, fără a vota în vreun fel.

GOLAZO.ro i-a contactat pe cei trei deputați pentru un punct de vedere legat de abținerea la vot.

Radu Mihaiu, USR: „Sunt doar metode ale primăriilor de a sifona bani”

„Motivul este unul pe care îl invoc de fiecare de dată cand e vorba despre ceva de genul acesta.

De exemplu, 2026 este Anul Constantin Brâncuși, dar și Anul Nadia Comăneci în același timp. Lucrurile astea sunt doar metode ale primăriilor de a sifona bani și nu au o valoare reală.

Mie mi se par inutile, așa că, la toate aceste zile sau acești ani, eu mă abțin.

Nu este ceva personal cu domnul Năstase, este o filosofie pe care o urmez. Am avut Ziua Banatului Montan, Ziua Maramureșului… Sunt doar lucruri care permit primăriilor să cheltuiască niște bani când vor ele.

Altfel, toată aprecierea pentru sportivul Ilie Năstase”, a explicat pentru GOLAZO.ro deputatul USR, Radu Mihaiu, fost primar la Sector 2 București.

Vlad Șendroiu, USR: „Să ne uităm și la activitatea extrasportivă”

Depuatul USR Vlad-Ioan Șendroiu a invocat, pe lângă inutilitatea acestor proiecte, și imaginea publică a lui Ilie Năstase, cel care în trecut s-a ales inclusiv cu o condamnare penală, după ce a condus sub influența alcoolului și a intrat în conflict cu Poliția.

„În primul rând, există un mod de lucru în Parlament prin care facem multe proiecte de genul acesta, ani dedicați, zile dedicate, și credem că, pe termen lung, sunt proiecte care nu rezolvă problemele reale ale României.

Aceste proiecte nu rezolvă deficiențele de infrastructură din tenis sau nu ne pot oferi un tenismen care să facă performanță.

Și noi, cei de la USR, n-am votat astfel de proiecte care generează cost bugetar și care «căpușează» modul de lucru din Parlament. Evităm astfel de proiecte.

Există acest reflex al parlamentarilor, care fac zile de genul acesta pentru orice, și nu acestea sunt rezolvarea pentru problemele reale ale României.

Eu sunt și membru în Comisia de Învățământ și, în ședința de ieri, toate proiectele erau despre zile dedicate cuiva sau pentru ceva și nu cred că așa ar trebui să funcționeze Parlamentul.

Noi îl apreciem pe domnul Năstase, un sportiv extraordinar, dar, când facem acțiuni ca acestea, ar trebui să ne uităm la întreaga sa activitate, nu doar la cea sportivă.

Există condamnări, există anumite suspiciuni privind violența domestică în cazul său. Dar pentru că-i apreciem activitatea sportivă, am ales doar să ne abținem și să nu votăm împotrivă.

Ar trebui să ne concentrăm pe proiecte pentru tineri, pentru tenisul juvenil, ca să ajungem să avem sportivi mari, nu pe proiecte pentru zile și ani”, a transmis Vlad Șendroiu, pentru GOLAZO.ro.

Vlad Șendroiu (30 de ani), deputat USR de Timiș

Cristian Brian, USR: „Nu avem bani să finanțăm tenisul, dar avem bani pentru astfel de evenimente...”

Cristian Brian, al treilea parlamentar USR care s-a abținut, a adus și el în discuție problemele recente ale lui Ilie Năstase.

„În primul rând, cu toții suntem conștienți de ceea ce a reprezentat Ilie Năstase ca sportiv. Dar, în același timp, este o persoană publică a cărui conduită a lăsat foarte mult de dorit.

Dacă statul român dedică ceva unei personalități, aceasta ar trebui să fie un exemplu pentru copii și nu numai.

Mi se pare puțin ipocrit ca parlamentari care, mai ales acum în martie, declară că sunt contra abuzurilor și spun că protejează femeile să voteze apoi un astfel de proiect, legat de o persoană în cazul căreia există astfel de suspiciuni (n.r. violență domestică).

În al doilea rând, statul român a pierdut un proces cu Federația de Tenis, pentru că ANS nu a dat, în ultimii ani, bani pentru tenis.

Au câștigat niște procese, acum nu mai știm dacă ei le vor mai da banii. Adică nu mai finanțăm o ramură sportivă, dar avem bani pentru astfel de zile și evenimente? ”, a spus Brian pentru GOLAZO.ro.

Nu-i judec, fiecare după cât înțelege, simte și poate. Dar am o singură rugăminte, fierbinte! Începând de azi, de fiecare dată când mai scoateți capul prin lume, indiferent de țara în care veți ajunge, iar cineva o să vă recunoască poate limba și o să vă abordeze „sunteți din România, țara lui Ilie Năstase?”, vă rog din tot sufletul să vă abțineți. Așa cum ați făcut-o și la vot Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului legislativ

Ce argumente au adus parlamentarii care au inițiat proiectul

În proiectul de lege publicat, parlamentarii AUR au menționat trei motive pentru care proiectul ar trebui să se realizeze.

„De ce 2027? Sunt cel puțin trei elemente esențiale care fundamentează cadrul temporal al acestui proiect:

Ilie Năstase va sărbători 80 de ani în vara lui 2026, moment aniversar cu totul și cu totul deosebit, pe care îl vom cinsti astfel oferind în același timp personalităților remarcabile ale societății românești recunoașterea și aprecierea pe care le merită în timpul vieții lor.

Apoi, în 2027 se vor împlini 60 de ani, sărbătoare rotundă și cu profunde semnificații, de la primul turneu câștigat de Ilie Năstase (Cannes 1967). Începutul carierei sale formidabile, așadar vom marca simbolic și circular o carieră care a făcut cinste atâtor generații de români.

Nu în ultimul rând, vom celebra „2026 – Anul Nadia Comăneci”, astfel că o consecuție naturală ne îndreaptă spre acest proiect (n.r. Anul Ilie Năstase). Va fi completarea galeriei unice, de maximă performanță și reprezentare românească la nivel mondial prin sport: Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi”

Ciprian Paraschiv alături de Ilie Năstase, în ședința de ieri

Ce activități sunt într-un astfel de proiect?

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, exact la aniversarea a 50 de ani de la performanța de la Montreal: primul „10 perfect” la Jocurile Olimpice.

Iată câteva activități pentru „Anul Nadia Comăneci”, coordonate de COSR:

o gală, organizată pe 26 mai, și un cros olimpic (6 iunie - București)

proiecte educaționale dedicate copiilor și tinerilor

inaugurarea unui muzeu temporar în Onești, orașul natal

organizarea de cupe internaționale și festivaluri sportive.

Parcursul proiectului legislativ „Anul Ilie Năstase”

inițiat în noiembrie anul trecut de un grup de parlamentari AUR, în frunte cu Ciprian Paraschiv (fost căpitan la Poli Iași și diretor în FRF pentru mai mulți ani) și Monica Iagăr (fostă campioană la atletism)

votat în Senat în februarie 2026

acum își continuă drumul către votul din Camera Deputaților, for decizional. Până atunci trebuie să fie validat de mai multe comisii.

„Nu cred că românii ne-au trimis în Parlament să votăm Anul Pantofarului, Anul Buburuzei cu picăţele mov, Ziua Tramvaiului cu şine galbene. Dar Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomaţia sportivă românească încă din vremea comunismului şi oriunde ne vom deplasa în lumea largă vom auzi de galeria unică a celor trei: Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Gică Hagi", a spus inițiatorul Ciprian Paraschiv după votul din Senat.

Ilie Nătase, tenismen de top și personaj controversat

Ilie Năstase este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis din istoria României. S-a născut în 1946, la București.

În 1973 a devenit numărul 1 mondial. A câștigat două turnee de Grand Slam la simplu: US Open în 1972 și Roland Garros în 1973.

A obținut mai multe titluri la dublu, inclusiv la Wimbledon. Este cunoscut atât pentru talentul să, cât și pentru personalitatea sa excentrică.

De-a lungul timpului a avut conflicte cu arbitri și adversari și a făcut uneori declarații criticate. În cariera de jucător, a primit de mai multe ori penalizări pentru comportament nesportiv.

La Fed Cup din 2017, unde era căpitan-nejucător, a fost criticat pentru comentarii nepotrivite la adresa lui Keothavong și Konta.

Ilie Năstase a fost criticat și pentru un comentariu făcut în 2017 despre copilul încă nenăscut al jucătoarei Serena Williams. În timpul turneului Fed Cup, el a glumit despre culoarea pielii copilului ei, iar declarația a fost considerată rasistă și a provocat reacții puternice în media și în lumea tenisului.

În 2018 a avut probleme legale, după ce a condus băut și fără permis în București, fapt care a dus la deschiderea unui dosar penal.

