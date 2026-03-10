Cristi Chivu (45 de ani) are parte de tot sprijinul conducerii lui Inter, așa cum s-a văzut și, luni, când la baza de pregătire de la Appiano Gentile și-au făcut apariția șefii nerazzurrilor.

Inter a pierdut Derby della Madonnina, cu AC Milan, scor 0-1, dar are încă un avantaj considerabil în fața rivalei din Milano, 7 puncte.

Mesaj pentru Chivu, după AC Milan - Inter 1-0

Președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv, Piero Ausilio, adjunctul său, Dario Baccin, și vicepreședintele Javier Zanetti au mers să discute cu antrenorul român despre viitorul echipei.

Conducerea vrea să se asigure că atât stafful tehnic, cât și jucătorii au parte de tot ce au nevoie în sprintul spre titlul din Serie A.

Mai sunt 10 etape din liga italiană și șefii sunt încrezători că românul Chivu va pune mâna pe trofeu, „lucru de neimaginat la începutul mandatului său”, scriu italienii.

Chivu nu e genul care să se agațe de scuze, nu e stilul lui, dar e de la sine înțeles că absențele din lotul lui Inter au contat în derby-ul cu AC Milan Gazzetta dello Sport

De altfel, notează gazzetta.it, există un dialog constant între român și conducerea lui Inter, iar antrenorul a transmis „un mesaj de unitate și o dorință imediată de răzbunare”.

„Relația cu antrenorul începător se baza tocmai pe o idee de apropiere reciprocă. Chivu, ales cu convingere în ciuda experienței sale limitate în Serie A, nu este niciodată cu adevărat singur. El este însoțit în eforturile sale pe teren și a înțeles imediat că era foarte apreciat.

Acesta este unul dintre motivele pentru care a continuat mereu, chiar și în momentele dificile de la începutul sezonului sau după eliminarea din Liga Campionilor”, mai scris Gazzetta dello Sport.

Cum arată programul ultimelor 10 etape din Serie A pentru Inter și AC Milan

Etapa Inter – meci AC Milan – meci 29 vs. Atalanta (acasă) vs. Lazio (deplasare) 30 vs. Fiorentina (deplasare) vs. Torino (acasă) 31 vs. AS Roma (acasă) vs. Napoli (deplasare) 32 vs. Como (deplasare) vs. Udinese (acasă) 33 vs. Cagliari (acasă) vs. Verona (deplasare) 34 vs. Torino (deplasare) vs. Juventus (acasă) 35 vs. Parma (acasă) vs. Sassuolo (deplasare) 36 vs. Lazio (deplasare) vs. Atalanta (acasă) 37 vs. Verona (acasă) vs. Genoa (deplasare) 38 vs. Bologna (deplasare) vs. Cagliari (acasă)

