Schimbare majoră la Dinamo Andrei Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede” +25 foto
Andrei Nicolescu
Schimbare majoră la Dinamo Andrei Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 21:44
  • Dinamo a pierdut ultimul meci al sezonului regulat, 0-2 cu CFR Cluj.
  • Președintele Andrei Nicolescu spune că ar putea urma schimbări importante după această partidă, în cadrul strategiei „câinilor”

Conducerea dinamovistă se gândește să facă o trecere mai rapidă spre întinerirea lotului și către a miza pe jucătorii de perspectivă pe care îi are sub contract.

În repriza secundă cu CFR, începând cu minutul 72, Kopic a avut în teren în același timp pe Duțu, Mazilu, Tarbă, Musi și Mihai, toți fotbaliști U21.

Andrei Nicolescu: „L-am felicitat pe Kopic după meci”

„Noi ne făcusem o prognoză apropo de schimbul de generații și de introducerea jucătorilor mai tineri în circuitul echipei. Poate ar trebui făcută mai repede. O să vedem, asta e o decizie pe care…

Pentru că oameni cu experiență, pe care ne bazăm, cumva la momentul ăsta tensionat, n-au dat ceea ce ne așteptam noi. Avem niște rezultate proaste. Dar e o chestiune pe care n-o decid și n-o argumentez eu.

Dinamo nu înseamnă doar cei 5 tineri care au terminat meciul cu CFR, ci și componența grupului care a dus greul acestui campionat, înseamnă și cei 3 care ne lipsesc la acest moment. E un grup destul de bun la Dinamo.

Dacă tinerii trebuie integrați mai devreme decât prognoza noastră, respectiv începutul anului viitor, o să vedem. Dacă la momentul la care ni se întâmplă lucruri trebuie să facem asta…

Eu, personal, pe Mister l-am felicitat aseară, după meci, pentru deschiderea cu care le-a dat minute. Sincer, eu am fost mulțumit de faptul că a făcut schimbările astea.

Rezultatul era foarte greu de întors după erorile din prima repriză. Ei au avut o ocazie, au dat gol, după care noi avem în 6 metri cu Cîrjan, dacă dă gol acolo… se schimbă meciul. După 3 minute vine o fază de cascadorii râsului și se face 2-0. E greu să mai speri la ceva.

  • Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev:
CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (24).jpg
CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (24).jpg

CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (1).jpg CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (2).jpg CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (3).jpg CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (4).jpg CFR - Dinamo. Eroarea lui Epassy la golul lui Aliev. Capturi Prima Sport (5).jpg
Cu toate astea, echipa a jucat în a doua repriză, a forțat, am avut ocaziile noastre, am avut penalty, poate dacă dădeam gol altfel se jucau ultimele minute. Dar când pleci de la 1-0 și când ai să faci 1-1 se face de fapt 2-0 e foarte greu”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Nicolescu despre Cîrjan: „Suntem mândri de el”

Șeful roș-albilor a vorbit și despre căpitanul echipei, care a ratat un penalty pe final de meci, însă a avut o evoluție solidă în rest, după o perioadă sub așteptări:

„Cîrjan are atitudinea potrivită. Aseară a făcut un meci foarte bun. Dacă dădea și gol se încununa. A alergat mult, a intrat între spații, se vede pe toate graficele. S-a bătut, a fost alt Cîrjan față de ultimele 2-3 meciuri.

A vorbit cu Mister, a înțeles mai bine rolul și l-a asumat. Cine devine foarte bun fără să treacă prin greutăți? Nu avem ce să-i reproșăm.

Suntem mândri de el, de atitudinea pe care o are, modul în care a preluat și această sarcină grea, că e o perioadă nereușită. Și-o asumă, e important”.

Nu ne așteptam la aceste greșeli de la niște jucători cu experiență. Asta e, s-a întâmplat. Andrei Nicolescu

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

