Kopic a vorbit cu acționarii lui Dinamo Ce le-a solicitat antrenorul și cum comentează o posibilă plecare: „Asta este tot”

alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 18:41
  • Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre continuitatea sa la Dinamo, după cele 3 înfrângeri consecutive din campionat

„Câinii” au pierdut cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj și acum vor intra în play-off de pe locul 5.

Primul meci va fi cu giuleștenii, în deplasare, sâmbăta aceasta.

Tehnicianul croat spune că a discutat cu conducerea roș-albilor și a avut o solicitare în dialogul cu acționarii, dar nu în legătură cu o posibilă plecare.

Ce a vorbit Kopic cu acționarii lui Dinamo: „Asta este tot”

„Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii.

Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus.

Două săptămâni de vacanță este anunțul meu în legătură cu plecarea. În legătură cu jucătorii, toți cei care mă cunosc știu că nu obișnuiesc să vorbesc în fața jucătorilor.

Dacă vreau să spun ceva, vorbesc doar cu acționarii și cu președintele. Acest gen de informații este irelevant.

Dacă cineva a spus așa ceva, a spus-o fără responsabilitate, ceea ce nu este profesionist, dar nu este pentru prima dată când văd așa ceva. Pentru mine, devine un lucru obișnuit pentru jobul meu”, a spus Zeljko Kopic, conform sport.ro.

Va fi dificil (n.r. cu Rapid, în prima etapă), pentru că nu suntem în cea mai bună formă. Avem probleme cu accidentările și știm că va fi greu. Dar avem obiectivele noastre și ne vom lupta până la final Zeljko Kopic

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+11 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo liga 1 actionari zeljko kopic andrei nicolescu
