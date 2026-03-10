„Prăbușire istorică” Zsolt Gyongyossy reclamă nereguli mari la Federația de Atletism: „E o criză profundă. Demisia!”
Atletism

„Prăbușire istorică” Zsolt Gyongyossy reclamă nereguli mari la Federația de Atletism: „E o criză profundă. Demisia!”

alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 12:59
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 12:59
  • Antrenorul emerit Zsolt Gyongyossy formulează acuzații grave la adresa conducerii Federației Române de Atletism.
  • Gyongyossy, membru al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și președinte al Asociației Județene de Atletism Ilfov, arată cu degetul către posibile conflicte de interese și nereguli financiare.

Într-o luare de poziție oficială care poate fi citită integral mai jos, Gyongyossy acuză faptul că actuala conducere a Federației Române de Atletism este incompetentă. Președinte la FRA este, din 2025, Constatina „Pușa” Diță, fostă campioană olimpică de maraton. 

Așa arată Dacia Striker VIDEO+FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale”
Citește și
Așa arată Dacia Striker VIDEO+FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale”
Citește mai mult
Așa arată Dacia Striker VIDEO+FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale”

Gyongyossy susține, de exemplu, că anumiți antrenori care fac parte și din Consiliul Federal, și din Comisia Tehnică își folosesc influența pentru a-și include propriii sportivi în loturile naționale și olimpice.

Fostul antrenor și soțul Gabrielei Szabo atrage atenția și asupra unor sume consumate pentru pregătirea unei atlete cu performanțe nespectaculoase, ceea ce sugerează ilegalități și trafic de influență.

Din acest motiv, Gyongyossy îi cere demisia Cristinei Man, președinta Comisiei Tehnice, parte din acest circuit considerat suspect. 

„Strălucirea atletismului românesc nu poate fi recuperată prin sloganuri”

Pe plan competițional, antrenorul invocă rezultatele de la Campionatul European pe echipe, unde România a retrogradat în Liga a II-a, precum și performanțele slabe la nivel de juniori U20, ca dovezi concrete ale regresului semifondului românesc.

Scrisoarea lui Gyongyossy denunță „prăbușirea” istorică a semifondului românesc, probată prin clasările rușinoase de la Campionatul European pe echipe (unde România a ajuns în Liga a II-a) și prin rezultatele slabe de la nivelul juniorilor U20.

El încheie scrisoarea prin a spune că „modul de organizare administrativă, lipsa unor strategii coerente și implementabile în plan tehnico-metodic, precum și absența unei viziuni clare de dezvoltare a atletismului la nivel național reprezintă semnale care nu mai pot fi ignorate. Credibilitatea și valoarea atletismului românesc trebuie reconstruite de profesioniști”.

În momente de criză, precum cel pe care îl traversează în prezent atletismul românesc, este nevoie de experiență administrativă, competență managerială și capacitatea de a construi proiecte viabile pentru viitor, nu de persoane care învață la locul de muncă Zsolt Gyongyossy

Scrisoarea integrală a lui Zsolt Gyongyossy

Gyongyossy Zsolt - Punct de Vedere by golazo.romania

Citește și

„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
Superliga
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
Citește mai mult
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Liga 3
09:58
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Citește mai mult
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

atletism Constantina Dita gabriela szabo Federatia romana de atletism
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share