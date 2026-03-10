Antrenorul emerit Zsolt Gyongyossy formulează acuzații grave la adresa conducerii Federației Române de Atletism.

Gyongyossy, membru al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și președinte al Asociației Județene de Atletism Ilfov, arată cu degetul către posibile conflicte de interese și nereguli financiare.

Într-o luare de poziție oficială care poate fi citită integral mai jos, Gyongyossy acuză faptul că actuala conducere a Federației Române de Atletism este incompetentă. Președinte la FRA este, din 2025, Constatina „Pușa” Diță, fostă campioană olimpică de maraton.

Gyongyossy susține, de exemplu, că anumiți antrenori care fac parte și din Consiliul Federal, și din Comisia Tehnică își folosesc influența pentru a-și include propriii sportivi în loturile naționale și olimpice.

Fostul antrenor și soțul Gabrielei Szabo atrage atenția și asupra unor sume consumate pentru pregătirea unei atlete cu performanțe nespectaculoase, ceea ce sugerează ilegalități și trafic de influență.

Din acest motiv, Gyongyossy îi cere demisia Cristinei Man, președinta Comisiei Tehnice, parte din acest circuit considerat suspect.

„Strălucirea atletismului românesc nu poate fi recuperată prin sloganuri”

Pe plan competițional, antrenorul invocă rezultatele de la Campionatul European pe echipe, unde România a retrogradat în Liga a II-a, precum și performanțele slabe la nivel de juniori U20, ca dovezi concrete ale regresului semifondului românesc.

Scrisoarea lui Gyongyossy denunță „prăbușirea” istorică a semifondului românesc, probată prin clasările rușinoase de la Campionatul European pe echipe (unde România a ajuns în Liga a II-a) și prin rezultatele slabe de la nivelul juniorilor U20.

El încheie scrisoarea prin a spune că „modul de organizare administrativă, lipsa unor strategii coerente și implementabile în plan tehnico-metodic, precum și absența unei viziuni clare de dezvoltare a atletismului la nivel național reprezintă semnale care nu mai pot fi ignorate. Credibilitatea și valoarea atletismului românesc trebuie reconstruite de profesioniști”.

În momente de criză, precum cel pe care îl traversează în prezent atletismul românesc, este nevoie de experiență administrativă, competență managerială și capacitatea de a construi proiecte viabile pentru viitor, nu de persoane care învață la locul de muncă Zsolt Gyongyossy

Scrisoarea integrală a lui Zsolt Gyongyossy

