FCSB l-a sfidat pe Vassaras Doar 3 cluburi au lipsit: campioana n-a trimis pe nimeni!
FCSB l-a sfidat pe Kyros Vassaras/ Foto: FRF.ro - montaj GOLAZO.ro
Superliga

FCSB l-a sfidat pe Vassaras Doar 3 cluburi au lipsit: campioana n-a trimis pe nimeni!

Alexandru Smeu
Publicat: 10.03.2026, ora 18:32
Actualizat: 10.03.2026, ora 18:36
  • FCSB nu a trimis niciun reprezentant al clubului la întâlnirea organizată de Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, la sediul FRF, pe tema arbitrajului.

Vassaras a vrut să detensioneze controversele legate de arbitraj apărute în ultima vreme și i-a invitat pe antrenorii și căpitanii echipelor participante la o discuție pe această temă cu doar câteva zile înainte de startul play-off-ului și play-out-ului.

FCSB l-a sfidat pe Vassaras

Din cele 16 cluburi care evoluează la nivelul Ligii 1, doar 13 au avut minimum un reprezentant.

Interesant este faptul că FCSB, campioana en-titre, nu a trimis pe nimeni la acest eveniment! La fel s-a întâmplat și în cazul celor de la FC Botoșani și Hermannstadt.

Reprezentanții celor 13 cluburi prezente la eveniment:

  • CFR Cluj: Daniel Pancu și Camora
  • Dinamo: Zeljko Kopic, Cătălin Cârjan și Andrei Nicolescu
  • Farul Constanța: Cristian Sava (antrenor secund)
  • FC Argeș: Marius Suller și Marius Briceag
  • FK Csikszereda: Albu Laszlo și Csuros Attila
  • Metaloglobus: Lucian Cazan și Florin Bratu
  • Oțelul Galați: Ionuț Neagu
  • Petrolul: Eugen Neagoe și Paul Papp
  • Rapid: Costel Gâlcă
  • U Cluj: Alex Chipciu
  • U Craiova: Ovidiu Costeșin și Mario Felgueiras
  • Unirea Slobozia: Claudiu Niculescu și Constantin Toma
  • UTA: Adrian Mihalcea
Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg
Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg Întâlnirea dintre Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din Liga 1 FOTO FRF.ro.jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

La întâlnire au participat și membri ai staff-urilor echipelor naționale ale României: Ionel Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi, Răzvan Stanca, potrivit frf.ro.

Kyros Vassaras: „Am dorit să avem un dialog deschis și constructiv despre arbitraj”

La finele evenimentul care a durat 3 ore, Vassaras a oferit și o primă reacție.

„Am dorit să avem un dialog deschis și constructiv despre arbitraj și despre modul în care sunt aplicate Legile Jocului. Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori.

Transparența și comunicarea contribuie la o mai bună interpretare a fazelor de joc și la reducerea tensiunilor care pot apărea în timpul competițiilor”, a declarat șeful CCA, potrivit sursei citate.

Pe viitor, Vassaras își va dori să organizeze o astfel de întâlnire și cu reprezentanți ai suporterilor echipelor din primul eșalon.

CCA Kyros Vassaras fc botosani fcsb hermannstadt superliga
