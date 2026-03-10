„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi

Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre despărțirea de FCSB, după trei ani de colaborare.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

Elias Charalambous: „Poveștile frumoase au un sfârșit”

Aflat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, acolo de unde a decolat astăzi, Elias Charalambous a vorbit despre perioada petrecută la FCSB.

„ În viața noastră poveștile frumoase au un sfârșit și chiar am avut trei ani incredibili la club. A fost o călătorie minunată pe care o voi ține minte toată viața mea, dar cel mai important lucru sunt ultimele două zile.

În ultimele două zile, mesajele pe care le-am primit de la fanii noștri, de la toți oamenii care susțin acest club uriaș, reprezintă cea mai mare victorie pentru mine.

Pentru că atunci când vii aici este un lucru, dar când pleci cu aceste mesaje de la acești oameni, pentru mine sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra.

Este ceva extraordinar pentru mine, acest sentiment. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri, tuturor oamenilor din România care au susținut clubul nostru și ei trebuie să fie mândri de acest club uriaș.

Dar nu doar atât. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru modul în care m-au tratat, pentru cum s-au comportat cu mine. Mi-am făcut mulți prieteni noi, prieteni buni care vor rămâne în viața mea pentru tot restul vieții”, a spus Elias Charalambous.

170 de meciuri a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Charalambous, despre Mirel Rădoi: „Sunt sigur că va face o treabă bună”

Elias Charalambous este convins că noul antrenor de la FCSB, Mirel Rădoi, se va descurca pe banca campioanei României.

„Sunt sigur că Rădoi este un antrenor foarte bun, are o personalitate puternică și, pentru mine, cel mai important este faptul că este respectat de fani.

În acest moment este foarte important că un antrenor ca Rădoi a venit la echipă, pentru că are respectul fanilor și al tuturor din club.

Sunt sigur că va face o treabă bună. Este o persoană pe care am întâlnit-o de câteva ori, îl respect și am o părere foarte bună despre el ca antrenor”, a mai adăugat cipriotul.

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

„Cele mai frumoase momente pentru mine au fost ultimele două zile”

Întrebat care au fost cele mai frumoase clipe trăite la FCSB, Elias Charalambous a precizat:

„Cele mai frumoase momente pentru mine au fost ultimele două zile. Știu, desigur, că există și rezultatele, dar spun asta pentru că cel mai important este felul în care trăiești și respectul pe care simt că l-am câștigat de la oameni, nu doar de la fanii noștri.

Celelalte lucruri sunt trofeele câștigate, meciurile din Europa, parcursurile europene pe care le-am avut cu acest club sunt, de asemenea, printre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit aici, alături de acest club și de acești oameni”.

Este un club uriaș. Înainte să vin aici auzeam despre acest club, dar trăind aici și călătorind prin Europa am văzut că avem fani peste tot. Este ceva incredibil și arată valoarea acestui club Elias Charalambous

Întrebat dacă ar exista posibilitatea ca acesta să schimbe un rezultat, Elias Charalambous:

„Probabil ultimele rezultate, cele care ne-ar fi dus în play-off. Dar repet, în fotbal și în viață uneori câștigi, uneori pierzi.

Trebuie să gestionezi toate situațiile și să ai echilibru, pentru că nu putem câștiga mereu în viață. Uneori lucrurile merg bine, alteori nu merg așa cum ne așteptăm.

Anul acesta, din păcate, lucrurile nu au mers foarte bine. Dar dacă privesc toată perioada petrecută aici, nu pot decât să mă simt fericit, mândru și norocos că am avut șansa să lucrez la acest club extraordinar”, a încheiat antrenorul cipriot.

