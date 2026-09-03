Primăria Municipiului București a anunțat, joi seară, că a început schimbarea gazonului de pe Arena Națională.

Când se vor putea juca din nou meciuri pe cel mai mare stadion al țării, mai jos în articol.

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Arena Națională a fost indisponibilă începând cu luna mai a acestui an pentru că a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

Cele mai afectate au fost FCSB și Dinamo, echipe care își disputau meciurile de pe teren propriu pe Arenă. Au fost nevoite să joace pe stadionul Ghencea, „Arcul de Triumf” sau la Târgoviște.

VIDEO. Fotbalul revine pe Arena Națională de pe 14 septembrie!

Inclusiv marele derby dintre Dinamo și FCSB, programat sâmbătă, se va disputa pe „Arcul de Triumf”, arenă care a stârnit nemulțumirea celor două formații, din cauza stării gazonului.

Acum, Primăria Municipiului București a venit cu o veste așteptată de cele două cluburi. A început schimbarea gazonului de pe Arena Națională și, începând cu 14 septembrie, se vor putea juca din nou meciuri acolo.

„Schimbăm gazonul de pe Arena Națională! Este nevoie, după evenimentele care au avut loc vara aceasta. Vorbim despre o suprafață totală de 8.500 mp de #gazon hibrid (natural și sintetic).

Iar 200 mp sunt rezervă, în pepinieră, în caz că trebuie reparat. Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile.

Din 14 septembrie, fotbalul revine pe Arenă. Săptămânal va fi câte un meci.

Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiește anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei.

Pentru concerte, evenimente de tip festival, stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro.

Întreținerea Arenei Naționale ne costă anual 30 de milioane de lei, bani plătiți din bugetul local. Enorm! Tocmai de aceea, avem nevoie și de evenimente”, a transmis Primăria pe Facebook.

Dinamo va putea reveni pe Arena Națională în meciul cu Farul din etapa 10, atunci când va juca pe teren propriu. FCSB va evolua mai repede pe stadion, cu Petrolul, pe 14 septembrie.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

13 mai 2026 - concert Metallica

23 mai 2026 - concert Max Korzh

28 mai 2026 – concert Iron Maiden

19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova

17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run

21-23 august 2026 – SAGA Festival

4-6 septembrie - Asia Fest

11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

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