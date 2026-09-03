Revine fotbalul pe Arenă VIDEO. Imagini cu schimbarea gazonului + când pot juca Dinamo și FCSB acolo +14 foto
Foto: captură video Facebook/Primăria Municipiului București
Superliga

Revine fotbalul pe Arenă VIDEO. Imagini cu schimbarea gazonului + când pot juca Dinamo și FCSB acolo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 22:01
  • Primăria Municipiului București a anunțat, joi seară, că a început schimbarea gazonului de pe Arena Națională.
  • Când se vor putea juca din nou meciuri pe cel mai mare stadion al țării, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Arena Națională a fost indisponibilă începând cu luna mai a acestui an pentru că a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

Cele mai afectate au fost FCSB și Dinamo, echipe care își disputau meciurile de pe teren propriu pe Arenă. Au fost nevoite să joace pe stadionul Ghencea, „Arcul de Triumf” sau la Târgoviște.

După crocodil, a venit ursul  Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”
Citește și
După crocodil, a venit ursul Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”
Citește mai mult
După crocodil, a venit ursul  Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”

VIDEO. Fotbalul revine pe Arena Națională de pe 14 septembrie!

Inclusiv marele derby dintre Dinamo și FCSB, programat sâmbătă, se va disputa pe „Arcul de Triumf”, arenă care a stârnit nemulțumirea celor două formații, din cauza stării gazonului.

Acum, Primăria Municipiului București a venit cu o veste așteptată de cele două cluburi. A început schimbarea gazonului de pe Arena Națională și, începând cu 14 septembrie, se vor putea juca din nou meciuri acolo.

Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București
Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București

Galerie foto (14 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București
+14 Foto
labels.photo-gallery

„Schimbăm gazonul de pe Arena Națională! Este nevoie, după evenimentele care au avut loc vara aceasta. Vorbim despre o suprafață totală de 8.500 mp de #gazon hibrid (natural și sintetic).

Iar 200 mp sunt rezervă, în pepinieră, în caz că trebuie reparat. Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile.

Din 14 septembrie, fotbalul revine pe Arenă. Săptămânal va fi câte un meci.

Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiește anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei.

Pentru concerte, evenimente de tip festival, stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro.

Întreținerea Arenei Naționale ne costă anual 30 de milioane de lei, bani plătiți din bugetul local. Enorm! Tocmai de aceea, avem nevoie și de evenimente”, a transmis Primăria pe Facebook.

Dinamo va putea reveni pe Arena Națională în meciul cu Farul din etapa 10, atunci când va juca pe teren propriu. FCSB va evolua mai repede pe stadion, cu Petrolul, pe 14 septembrie.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

  • 13 mai 2026 - concert Metallica
  • 23 mai 2026 - concert Max Korzh
  • 28 mai 2026 – concert Iron Maiden
  • 19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova
  • 17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run
  • 21-23 august 2026 – SAGA Festival
  • 4-6 septembrie - Asia Fest
  • 11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

Citește și

După crocodil, a venit ursul  Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”
Superliga
21:37
După crocodil, a venit ursul Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”
Citește mai mult
După crocodil, a venit ursul  Valeriu Iftime, o nouă declarație spumoasă despre FCSB: „Nici dinți nu are”
„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open
Tenis
21:33
„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open
Citește mai mult
„Nici Spielberg nu putea regiza asta” Ce s-a întâmplat în spatele Emmei Navarro, imediat după victoria de la US Open

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
liga 1 SCHIMBARE GAZON arena nationala
Știrile zilei din sport
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Superliga
18:29
„Acum sunt acasă” VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Citește mai mult
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
19:14
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Superliga
16:56
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta
Citește mai mult
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Superliga
16:11
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Citește mai mult
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:52
Radu Naum Cealaltă Simona
Radu Naum Cealaltă Simona
20:34
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
20:15
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
19:55
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Superliga
14:56
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Citește mai mult
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Superliga
12:49
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Citește mai mult
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Campionate
12:36
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Citește mai mult
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
B365
06:38
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
Citește mai mult
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion

Echipe/Competiții

fcsb 107 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 34 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share