Face PSG „tripla” Ligii? 5 motive pentru care campioana Franței poate fi a 3-a oară la rând campioana Europei
Kvaratskhelia, unul dintre liderii Parisului. Foto: Imago
Liga Campionilor

Face PSG „tripla” Ligii? 5 motive pentru care campioana Franței poate fi a 3-a oară la rând campioana Europei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 14:16
  • PSG a câștigat Champions League două sezoane la rând. La startul noii ediții a Ligii, Luis Enrique și roș-albaștrii au același obiectiv, să cucerească trofeul cu urechi mari. 
  • De ce poate campioana Franței să meargă încă o dată până la capăt în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. 
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Până în 2025, Paris Saint-Germain nu reușise niciodată să câștige Liga Campionilor.

Investițiile uriașe ale Qatarului, de ordinul miliardelor, nu oferiseră din 2011 decât o singură finală, cea pierdută în 2020, 0-1 cu Bayern.

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În ultimele două sezoane, trofeele au venit unul după altul. Mai ales Champions.

  • 2025, 5-0 în finala cu Inter Milano. 
  • 2026, 1-1, 4-3 la penaltyuri cu Arsenal. 

Poate PSG să facă „tripla”? Să încheie și 2027 în triumf? Iată cinci motive care le dau speranțe parizienilor!

1. Lotul lui PSG e la fel de puternic, titularii sunt aceeași

În primul rând, echipa e la fel de valoroasă. Luis Enrique nu a pierdut niciun titular în campania de transferuri.

Parizienii fericiți, cu al doilea trofeu de Champions. Foto: Imago Parizienii fericiți, cu al doilea trofeu de Champions. Foto: Imago
Parizienii fericiți, cu al doilea trofeu de Champions. Foto: Imago

Doar Barcola, cea mai influentă rezervă până acum, apărând de pe bancă și marcând în multe meciuri (cedat la Liverpool), i-ar putea lipsi antrenorului. Însă au venit campionul mondial Ferran Torres (Barcelona) și extremele Akliouche (Monaco) și Gods (Ajax) pentru variante de back-up.

Roș-albaștrii au reușit ceva surprinzător în mercato de vară: să aibă un plus de 182,3 milioane (au vândut de 334,3 milioane, au cumpărat de 152).

1,36 miliarde de euro
este cota totală a jucătorilor lui PSG (Transfermarkt). Dintre marile rivale CL, numai Real valorează mai mult (1,46). Bayern se oprește la 1,04 miliarde, Barcelona la 1,26, Arsenal la 1,33

2. PSG are cel mai valoros mijloc al Europei: VNR

Luis Enrique a păstrat aceeași linie mediană formidabilă, sufletul echipei, care oferă echilibru și care impulsionează în același timp jocul.

Joao Neves și Vitinha, esențiali în jocul lui PSG. Foto: Imago Joao Neves și Vitinha, esențiali în jocul lui PSG. Foto: Imago
Joao Neves și Vitinha, esențiali în jocul lui PSG. Foto: Imago
  • Doi portughezi, Vitinha (26 de ani) și Joao Neves (21), plus campionul mondial Fabian Ruiz (30). 
  • Cei trei au și entuziasmul tinereții, și experiența unui veteran. Și tehnică extraordinară, și viziune la fel de bună. O combinație de energie și calitate la cel mai înalt nivel. 

În ultimele două sezoane de Champions, a fost cel mai valoros mijloc al Europei. Vitinha-Neves-Ruiz. VNR.

3. Antrenorul Luis Enrique: „Sunt și mai motivat”

La 56 de ani, Luis Enrique e încă în vârful carierei. Din 2023 la Paris, a folosit primul sezon pe Parc des Princes ca test pentru a lovi decisiv în următoarele două.

Antrenorul asturian, care rezistă în carieră pentru prima dată în al patrulea an la un club, afirmă că este și mai motivat decât în trecut. 

Luis Enrique are 66% victorii la Paris (118 în 179 de meciuri). Foto: Imago Luis Enrique are 66% victorii la Paris (118 în 179 de meciuri). Foto: Imago
Luis Enrique are 66% victorii la Paris (118 în 179 de meciuri). Foto: Imago

Toți cei din club îl sprijină pentru a continua traseul uimitor și în Franța, și în Europa.

4. Al-Khelaifi, cel mai influent președinte de club în Europa

PSG are ceea ce niciun alt club nu poate avea momentan. Un președinte precum Nasser Al-Khelaifi.

Qatarezul, 52 de ani, care conduce acest proiect cu susținerea absolută a emirului Tamim Al-Thani, a devenit cel mai influent oficial din fotbalul continental.

Nasser Al-Khelaifi și președintele UEFA, Aleksander Ceferin. Foto: Imago Nasser Al-Khelaifi și președintele UEFA, Aleksander Ceferin. Foto: Imago
Nasser Al-Khelaifi și președintele UEFA, Aleksander Ceferin. Foto: Imago

Președintele Asociației Cluburilor Europene (EFC), membru al Comitetului Executiv UEFA și foarte apropiat de Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

5. PSG a avut mereu probleme în prima parte a sezonului. A fost letală în final

Echipa are un început complicat de sezon. După ce a cucerit Supercupa Europei (2-1 cu Aston Villa), nu a mai câștigat deloc de patru meciuri:

  • 0-1 cu Lens (d, Supercupa Franței), 2-2 cu Rennes (d), 2-2 cu Lille (d) și 1-2 cu Monaco (a), toate trei în Ligue 1. 

Nimeni nu-și face griji excesive. PSG a avut o toamnă problematică în fiecare dintre cele două stagiuni anterioare finalizate cu atâtea trofee.

  • A încheiat pe locul 15 faza principală CL 2024-2025. 
  • S-a clasat pe 11 înaintea eliminatoriilor CL 2025-2026. 

Și-a revenit mereu, fiind tot mai bună cu cât avansa în competiții. Luis Enrique speră să fie la fel și acum.

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