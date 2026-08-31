Radu Drăgușin (24 de ani) a fost aspru criticat de presa italiană după înfrângerile suferite de Fiorentina în primele două etape din Serie A, 0-4 cu AS Roma și 0-3 cu Frosinone.

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Împrumutat de Fiorentina de la Tottenham, fundașul român a avut parte de un început de sezon de coșmar.

Radu Drăgușin, făcut praf de italieni: „Cel mai dezastruos! O ia razna!”

Firenzeviola.it a analizat primele meciuri disputate de echipa antrenată de Fabio Grosso în campionatul Italiei și a identificat mai multe probleme.

Publicația dedicată Fiorentinei scrie că „de la portar până la linia de apărare, vina este împărțită”, însă trage o concluzie dură în privința lui Drăgușin.

„Să trecem la perechea de fundași centrali, în care Radu Dragusin pare punctul de sprijin, dar de două meciuri este cel mai dezastruos, așa cum confirmă și notele din ziare și de pe site-uri.

S-a întâmplat atât în pereche cu Luca Ranieri, cât și cu Marin Pongracic, care are circumstanța atenuantă că a început pregătirea mai târziu și că a trebuit să joace în partea stângă din centrul apărării.

Românul ar trebui să fie un lider, dar, în schimb, începe mereu bine, apoi «o ia razna», având un rol în toate golurile primite.

Este oare posibil ca Fabio Grosso (...) care i-a avut ca prime achiziții tocmai pe Drăgușin și pe Viery, să nu fi găsit încă perechea de fundași centrali potrivită?”. notează sursa citată.

FOTO: Erori comise de Radu Drăgușin în Fiorentina - Frosinone 0-3

Fiorentina e ultima în Serie A, cu golaveraj 0-7 după două meciuri, iar în etapa următoare va primi vizita celor de la Torino. Meciul e programat sâmbătă, de la ora 16:00.

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