Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul Fiorentinei, are parte de o revenire dezamăgitoare în Serie A.

După 0-4 cu Roma în prima etapă, echipa sa a pierdut și cu Frosinone, 0-3, chiar în ziua în care sărbătorea 100 de ani, meci în care a comis 3 mari erori.

Daniel Bîrligea (26 de ani) a bifat primele minute în tricoul oaspeților.

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Radu Drăgușin are parte de un început de sezon de coșmar la Fiorentina, care a pierdut primele două meciuri din Serie A și are un golaveraj dezastruos, 0-7.

FOTO. Drăgușin, încă un meci de uitat! Ce erori mari a comis cu Frosinone

Partida a început prost pentru Drăgușin. În minutul 7, românul a fost aproape să comită un penalty după ce și-a lovit peste picioare un adversar în propriul careu. Reluările au arătat clar contactul, însă arbitrul nu a dictat lovitură de la 11 metri, iar VAR-ul nu a intervenit.

În minutul 26, Frosinone a deschis scorul. Kvernadze a pătruns în partea stângă și a trimis balonul în fața porții, iar Antonio Raimondo a reluat din apropiere. Drăgușin ieșise pentru a încerca să-l blocheze pe Kvernadze, însă nu a reușit să intercepteze pasa, iar atacantul a finalizat din aproximativ șase metri.

Drăgușin, depășit la două goluri

Doar 12 minute mai târziu, Frosinone și-a dublat avantajul. La un corner executat de Calò, Gabriele Bracaglia s-a înălțat peste Drăgușin și a trimis balonul cu capul în poarta lui De Gea.

Românul a pierdut duelul aerian cu fundașul oaspeților, iar Frosinone a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri.

Coșmarul lui Drăgușin a continuat și după pauză. La golul de 3-0, fundașul român nu a ieșit la ofsaid și l-a menținut în joc pe Raimondo.

Atacantul a pătruns în careu și a trimis un șut violent sub transversală, din unghi, care l-a surprins pe De Gea.

În finalul partidei a debutat și Daniel Bîrligea. Atacantul român, aflat la primele minute la Frosinone, a fost introdus în minutul 89, în locul lui Raimondo, omul care a reușit o „dublă” în partida de pe Artemio Franchi.

Fostul atacant de la FCSB a fost împrumutat de Frosinone pentru 1,5 milioane de euro și va mai plăti 3,5 milioane dacă se salvează de la retrogradare.

Drăgușin, coșmar și cu Roma

Internaționalul român a fost integralist și cu AS Roma, când toate golurile reușite de adversari au fost marcate de lângă el.

Malen a deschis scorul în minutul 27, după ce Dybala i-a pasat chiar de lângă Drăgușin, în interiorul careului. Olandezul a preluat elegant mingea, a driblat un adversar și a înscris cu ușurință.

Malen și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în minutul 52, atunci când a fost lansat pe partea stângă de același Dybala.

Olandezul și-a continuat alergarea și a șutat puternic cu piciorul stâng, sub bară, și l-a învins din nou pe David De Gea. Radu Drăgușin intrase prin alunecare pentru a-l bloca, dar fără succes.

Minutul 60 i-a avut din nou în prim-plan pe Malen și Dybala, care și-au păstrat postura de marcator, respectiv pasator.

Argentinianul l-a driblat cu ușurință pe Drăgușin, i-a pasat în fața porții coechipierului său, iar Malen doar a împins balonul în poartă, reușind hattrick-ul.

Fiorentina a încercat să revină în joc, dar nu a reușit să micșoreze din diferență. Deși a forțat revenirea, tot AS Roma a fost cea care a înscris.

Mijlocașul Niccolo Pisilli a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 86, după ce a trecut în viteză de Radu Drăgușin și a înscris fără mari probleme.

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