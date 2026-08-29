Ovidiu Perianu (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, a reușit un gol superb în deplasarea cu Csikszereda, scor 3-2, din etapa a 7-a.

Fotbalistul crescut de FCSB a prins din nou primul „11” după venirea lui Marius Șumudică și i-a răsplătit încrederea antrenorului cu o execuție de la peste 30 de metri.

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CFR Cluj a deschis scorul în minutul 28, prin Biliboc, însă avantajul ardelenilor a rezistat numai cinci minute. Eppel a restabilit egalitatea.

În ultimele secunde ale primei reprize, când cele două echipe se gândeau deja la pauză, Ovidiu Perianu a redus la tăcere fanii gazdelor.

Ovidiu Perianu, supergol de la peste 30 de metri

Mijlocașul și-a încercat norocul cu un șut de la peste 30 de metri, iar balonul s-a dus aproape de vinclu, în stânga lui Pap, care nu a avut nicio șansă să intervină.

Reușita vine într-un moment în care Perianu a reușit să își facă loc în primul „11” al ardelenilor după venirea lui Marius Șumudică.

Tehnicianul l-a titularizat și în meciul cu FCSB, câștigat surprinzător de ardeleni cu 1-0, iar acum mijlocașul i-a răsplătit încrederea cu un gol de senzație.

Perianu, alungat de FCSB

Ovidiu Perianu este un produs al celor de la FCSB, însă nu a reușit niciodată să se impună la prima echipă. Mijlocașul a bifat doar 37 de apariții în Liga 1 pentru formația roș-albastră.

În cei șase ani petrecuți sub contract cu FCSB, acesta a fost mai mult împrumutat la FC Botoșani, Chindia Târgoviște, U Cluj, Gloria Buzău și Unirea Slobozia.

În vara lui 2025, Mihai Stoica îl lăuda pe Perianu și se aștepta ca mijlocașul să fie un jucător de bază:

„A venit excepțional și e un jucător care poate deveni important pentru noi în cel mai scurt timp posibil”.

După doar trei meciuri în care Perianu a adunat doar 97 de minute, Gigi Becali a decis că mijlocașul nu mai are viitor la FCSB.

„Nu are ce căuta la echipa asta. Dacă îl ai, îl încerci. Că e bine la antrenamente, că e super, îl bagi, dar nu are ce căuta și cu asta basta”, a fost verdictul lui Gigi Becali.

Deși patronul FCSB anunțase inițial că fotbalistul urma să fie cedat la Farul, Perianu a ajuns în cele din urmă gratis chiar la rivala CFR Cluj.

Primul său sezon în Gruia nu i-a adus însă prea multe minute. A bifat numai trei apariții pentru ardeleni, iar în actuala stagiune strânsese doar 70 de minute înainte de venirea lui Marius Șumudică.

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