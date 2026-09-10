„Avea deja locul pregătit în vitrină!”  Dezvăluiri după 2 ani, despre Balonul de Aur pierdut de Vinicius

Rafa Hermoso, fratele fostei internaționale spaniole Jennifer Hermoso, a făcut o dezvăluire despre ceea ce s-ar fi întâmplat înaintea galei Balonului de Aur din 2024, în cazul lui Vinicius Junior.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Comentariul a fost făcut pe Instagram, la o fotografie în care Vinicius Junior și Jennifer Hermoso pozează unul cu tricoul celuilalt.

Potrivit lui Rafa Hermoso, fotbalistului brazilian i s-ar fi transmis înaintea ceremoniei că urma să câștige trofeul individual.

Vinicius era considerat principalul favorit pentru Balonul de Aur după sezonul 2023-2024, în care a avut un rol important în succesul lui Real Madrid.

Brazilianul a câștigat atunci Liga Campionilor și campionatul Spaniei, dar ulterior trofeul avea să ajungă la Rodri.

Rafa Hermoso susține că, înainte ca rezultatul final să fie schimbat, familia lui Vinicius ar fi fost informată că acesta urma să primească trofeul.

Jennifer Hermoso ar fi trebuit să-i înmâneze trofeul lui Vinicius

În mesajul său, Rafa Hermoso povestește că a fost invitat la casa lui Vinicius pentru o cină în cadrul căreia urma să fie discutat un subiect important. Potrivit acestuia, fotbalistului i s-ar fi spus că va câștiga Balonul de Aur și că acesta își pregătise deja un loc într-o vitrină.

În același timp, Jennifer Hermoso urma să primească un premiu pentru activitatea sa socială, iar planul ar fi fost ca cei doi să-și înmâneze reciproc distincțiile în cadrul ceremoniei.

„Uitați, vă voi spune un secret pe care aproape nimeni nu îl știe, dar cred că acum îl pot spune. Încerc să rezum.

Ne-a invitat acasă la el la cină pentru a vorbi despre ceva important. I se spusese că va câștiga Balonul de Aur (avea deja un loc într-o vitrină unde să îl pună).

Atunci, surorii mele urma să i se ofere un premiu pentru merite sociale sau ceva de genul acesta”.

Rafa Hermoso a continuat relatatea explicând că cei doi urmau să aibă un rol unul în ceremonia celuilalt:

„Și… au stabilit ca sora mea să-i înmâneze Balonul de Aur, iar Vinicius să-i ofere premiul surorii mele. Iar ceea ce s-a întâmplat apoi știți deja cu toții.”

Vinicius nu a mai primit Balonul de Aur

La gala din 2024, desfășurată la Paris, Vinicius Junior nu a fost desemnat câștigător. Trofeul i-a revenit lui Rodri, mijlocașul lui Manchester City și al naționalei Spaniei.

În perioada premergătoare galei, mai multe informații din presa internațională îl indicau pe Vinicius drept favorit, astfel că rezultatul final a reprezentat una dintre marile surprize ale ediției respective.

Decizia a provocat o reacție puternică în tabăra lui Real Madrid. Vinicius și delegația clubului nu au mai participat la ceremonia de decernare după ce au aflat că brazilianul nu urma să primească trofeul.

Informațiile de la vremea respectivă arătau că madrilenii nu fuseseră anunțați de FIFA că Vini nu va mai câștiga, ci chiar de rivalii de la City.

Nu există totuși vreo confirmare oficială din partea organizatorilor Balonului de Aur că brazilianului îi fusese comunicată în privat victoria.

Jenni Hermoso, în prim-plan după acuzațiile la adresa lui Rubiales

Jennifer Hermoso, campioană mondială cu Spania în 2023, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale fotbalului feminin spaniol.

Pe 20 august 2023, echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a câștigat Campionatul Mondial, după ce a învins Anglia, scor 1-0, în finală.

În timp ce jucătoarele Spaniei sărbătoreau victoria, Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a apucat-o de cap și a sărutat-o pe Hermoso

În februarie, Curtea Supremă a Spaniei l-a sancționat pe Rubiales cu o amendă de 10.800 de euro și i-a interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Hermoso sau să discute cu ea timp de un an.

Ulterior, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal a susținut că Hermoso este prietena lui și că sărutul a fost un gest emoțional.

În 2024, ea a primit Premiul pentru Egalitate și Incluziune în cadrul unei ceremonii FIFA, după ce a devenit una dintre vocile importante în dezbaterea privind drepturile jucătoarelor și condițiile din fotbalul feminin.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport