„Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso”  Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat
Jenni Hermoso și Luis Rubiales / Foto: Imago
„Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso” Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.11.2025, ora 11:59
Actualizat: 12.11.2025, ora 12:14
  • Luis Rubiales (48 de ani), fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, l-a acuzat pe prim-ministrul Spaniei (53 de ani) că a amplificat scandalul creat după ce a sărutat-o fără consimțământ pe jucătoarea Jenni Hermoso (35 de ani).

Pe 20 august 2023, echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a câștigat Campionatul Mondial, după ce a învins Anglia, scor 1-0, în finală.

În timp ce jucătoarele Spaniei sărbătoreau victoria, Luis Rubiales a apucat-o de cap și a sărutat-o pe Jenni Hermoso.

Luis Rubiales a făcut recurs împotriva sentinței: „Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso”

În februarie, Curtea Supremă a Spaniei l-a sancționat pe Rubiales cu o amendă de 10.800 de euro și i-a interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Hermoso sau să discute cu ea timp de un an.

„Am făcut recurs împotriva sentinței, da. Când există o sentință, toți avem obligația să o respectăm. Considerăm că acest lucru nu constituie o agresiune sexuală și avem dreptul să facem recurs. A fost o modificare enormă, disproporționată.

A fost etichetată drept sărut neconsensual. Trebuia să ajungă la Curtea Supremă. Trebuia să existe intenție sexuală în sărut. Trebuia să fie prevăzut în sentință.

Avem argumentele noastre pentru a spune că a fost un act greșit, dar nu o infracțiune”, a declarat Rubiales, conform marca.com.

A fost nepotrivit, nu am procedat corect. Dar de acolo până la tot ceea ce s-a creat într-un mod exagerat, distorsionat, dus la maxim... cu anumite interese. A fost mai mult decât merita. Eu rămân la punctul meu de vedere. Îmi cer scuze, o repet. Ca președinte, ar fi trebuit să fiu mai calm. Nu îi cer scuze lui Jenni Hermoso pentru că am vorbit și mi-a spus „Bine”. Luis Rubiales

Ulterior, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal a susținut că Hermoso este prietena lui și că sărutul a fost un gest emoțional.

„Jenni și cu mine știm că ceea ce spune sentința nu este adevărat. Nu-mi voi schimba mărturia inițială, cum a făcut ea. A fost un sărut din emoție, fără nicio conotație sexuală.

Jenni era o bună prietenă, a ratat un penalty… Ne-a ajutat mult la refacerea echipei. Jenni era prietena mea.”

Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat

Rubiales susține că scandalul sărutului a fost folosit de Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, pentru a distrage atenția de la o înțelegere politică cu anumite partide.

„Am văzut imediat o mișcare a extremei stângi din această țară. Pedro Sanchez, pentru a fi investit, avea nevoie de sprijinul separatiștilor și a trebuit să le acorde amnistia.

I-a convenit, pentru că a putut vorbi despre altceva. A fost doar praf în ochi. Instituțiile media care primesc finanțare semnificativă de la ligă m-au atacat.

Am văzut că extrema stângă, cu ipocrizia ei de a exagera la maximum o chestiune minoră… Era clar că mă urmăreau”, a mai spus Rubiales.

Rubiales i-ar fi cerut lui Hermoso să apară împreună într-un videoclip în care să declare că sărutul a fost consensual.

„Am vorbit cu ea în avion. I-am spus că ar trebui să ieșim amândoi să spunem ce am discutat. Nu a vrut”.

Documentarul realizat de Netflix, „S-a terminat. Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol”, le-a dat ocazia victimelor să vorbească.

Mărturii stupefiante despre o hărțuire sistematică, atacuri ce durau de ani de zile, încheiate cu agresiunea sexuală de după finala Cupei Mondiale:

Rubiales susține că a fost obligat să demisioneze: „Mi-a spus că întreaga mea echipă va fi dată afară”

Rubiales a vorbit și despre momentul în care a demisionat.

„Un intermediar al Secretarului de Stat pentru Sport mi-a spus că dacă nu demisionez, întreaga mea echipă va fi dată afară.

Că vor vorbi cu FIFA și se vor implica la nivel civil și ce va fi necesar pentru a acționa împotriva mea și a întregii echipe.

Am făcut asta pentru grupul de persoane care mă susțineau. De aceea am demisionat”, a mai spus Rubiales.

