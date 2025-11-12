„Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso”  Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat

Luis Rubiales (48 de ani), fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, l-a acuzat pe prim-ministrul Spaniei (53 de ani) că a amplificat scandalul creat după ce a sărutat-o fără consimțământ pe jucătoarea Jenni Hermoso (35 de ani).

Pe 20 august 2023, echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a câștigat Campionatul Mondial, după ce a învins Anglia, scor 1-0, în finală.

În timp ce jucătoarele Spaniei sărbătoreau victoria, Luis Rubiales a apucat-o de cap și a sărutat-o pe Jenni Hermoso.

Luis Rubiales a făcut recurs împotriva sentinței: „ Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso”

În februarie, Curtea Supremă a Spaniei l-a sancționat pe Rubiales cu o amendă de 10.800 de euro și i-a interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Hermoso sau să discute cu ea timp de un an.

„Am făcut recurs împotriva sentinței, da. Când există o sentință, toți avem obligația să o respectăm. Considerăm că acest lucru nu constituie o agresiune sexuală și avem dreptul să facem recurs. A fost o modificare enormă, disproporționată.

A fost etichetată drept sărut neconsensual. Trebuia să ajungă la Curtea Supremă. Trebuia să existe intenție sexuală în sărut. Trebuia să fie prevăzut în sentință.

Avem argumentele noastre pentru a spune că a fost un act greșit, dar nu o infracțiune”, a declarat Rubiales, conform marca.com.

A fost nepotrivit, nu am procedat corect. Dar de acolo până la tot ceea ce s-a creat într-un mod exagerat, distorsionat, dus la maxim... cu anumite interese. A fost mai mult decât merita. Eu rămân la punctul meu de vedere. Îmi cer scuze, o repet. Ca președinte, ar fi trebuit să fiu mai calm. Nu îi cer scuze lui Jenni Hermoso pentru că am vorbit și mi-a spus „Bine”. Luis Rubiales

Ulterior, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal a susținut că Hermoso este prietena lui și că sărutul a fost un gest emoțional.

„Jenni și cu mine știm că ceea ce spune sentința nu este adevărat. Nu-mi voi schimba mărturia inițială, cum a făcut ea. A fost un sărut din emoție, fără nicio conotație sexuală.

Jenni era o bună prietenă, a ratat un penalty… Ne-a ajutat mult la refacerea echipei. Jenni era prietena mea.”

😠 "¿Cambio de opinión? @Jennihermoso tuvo un CAMBIO DE VERSIÓN INTERESADO".



🗣️ @LuisRubiales_17 responde a todo en exclusiva en #ChiringuitoRubiales. pic.twitter.com/QJM2tQZ8bl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2025

Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat

Rubiales susține că scandalul sărutului a fost folosit de Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, pentru a distrage atenția de la o înțelegere politică cu anumite partide.

„Am văzut imediat o mișcare a extremei stângi din această țară. Pedro Sanchez, pentru a fi investit, avea nevoie de sprijinul separatiștilor și a trebuit să le acorde amnistia.

I-a convenit, pentru că a putut vorbi despre altceva. A fost doar praf în ochi. Instituțiile media care primesc finanțare semnificativă de la ligă m-au atacat.

Am văzut că extrema stângă, cu ipocrizia ei de a exagera la maximum o chestiune minoră… Era clar că mă urmăreau”, a mai spus Rubiales.

😯 "@sanchezcastejon USÓ el BESO como CORTINA DE HUMO para darle la amnistía a los independentistas"



😡 "Hubo un movimiento interesado de la izquierda de ESPAÑA".@LuisRubiales_17 señala al presidente del Gobierno en #ChiringuitoRubiales. pic.twitter.com/7W5qB4Hq6k — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2025

Rubiales i-ar fi cerut lui Hermoso să apară împreună într-un videoclip în care să declare că sărutul a fost consensual.

„Am vorbit cu ea în avion. I-am spus că ar trebui să ieșim amândoi să spunem ce am discutat. Nu a vrut”.

Documentarul realizat de Netflix, „S-a terminat. Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol”, le-a dat ocazia victimelor să vorbească.

Mărturii stupefiante despre o hărțuire sistematică, atacuri ce durau de ani de zile, încheiate cu agresiunea sexuală de după finala Cupei Mondiale:

“Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó”, y ahora es el momento de que las campeonas se reúnan para contarla. El documental #SeAcabóDiarioDeLasCampeonas llega el 1 de noviembre. pic.twitter.com/oiS5eogEn5 — Netflix España (@NetflixES) October 16, 2024

Rubiales susține că a fost obligat să demisioneze: „ Mi-a spus că întreaga mea echipă va fi dată afară”

Rubiales a vorbit și despre momentul în care a demisionat.

„Un intermediar al Secretarului de Stat pentru Sport mi-a spus că dacă nu demisionez, întreaga mea echipă va fi dată afară.

Că vor vorbi cu FIFA și se vor implica la nivel civil și ce va fi necesar pentru a acționa împotriva mea și a întregii echipe.

Am făcut asta pentru grupul de persoane care mă susțineau. De aceea am demisionat”, a mai spus Rubiales.

