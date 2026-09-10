Cristiano Ronaldo (41 de ani) a înscris în victoria lui Al Nassr cu Abha, scor 2-1, și a ajuns la golul cu numărul 979 al carierei.

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Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre recordul către care gonește pe finalul carierei. Portughezul a înscris în minutul 22 al meciului dintre Al Nassr și Abha, disputat în etapa a 6-a din campionatul Arabiei Saudite.

Ronaldo a reluat cu capul la colțul lung o lovitură de colț executată de Angelo. Mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă, iar atacantul portughez a ajuns astfel la 979 de goluri marcate în carieră.

VIDEO. Cristiano Ronaldo, încă un pas spre golul 1.000

Al Nassr și-a dublat avantajul în minutul 58, când Al Hamdan a înscris pentru 2-0.

Abha a revenit în meci în minutul 75, prin Fekir, însă formația lui Ronaldo a rezistat până la final și s-a impus cu 2-1.

Pentru Ronaldo, golul cu Abha este al treilea în cele cinci meciuri oficiale disputate în acest sezon. Portughezul mai are acum nevoie de 21 de reușite pentru a ajunge la borna de 1.000 de goluri în carieră.

Sezonul actual ar putea fi ultimul pentru Ronaldo, astfel că fiecare reușită îl apropie de obiectivul pe care și l-a propus înaintea retragerii.

După șase etape, echipa lui Cristiano Ronaldo are 15 puncte și ocupă locul 2, la egalitate cu Al Hilal.

Pentru Al Nassr urmează două deplasări. Sâmbătă, formația lui Ronaldo va juca pe terenul lui Al Khaleej, iar marți va debuta în faza principală a Ligii Campionilor, în deplasare la Al Ain.

Cristiano Ronaldo: „Va fi probabil ultimul meu an în fotbal”

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo a anunțat în urmă cu o lună că se gândește la retragere.

„Va fi probabil ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă” , a declarat Ronaldo pentru Vogue, citat de ojogo.pt.

„Mi-am planificat complet viitorul. Am atât de multe lucruri de făcut care mă vor ține ocupat, încât nu aș putea preciza unul singur.

Fotbalul poate lăsa un mare gol, așa că trebuie să îl umpli cu mai multe lucruri, nu doar cu unul. Va fi distractiv să călătoresc mai mult, să joc și să urmăresc meciuri de padel, un sport care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am realizat sau, mai bine spus, de ceea ce am realizat împreună cu ceilalți.

Până la urmă, acești 25 de ani au fost marcați de foarte multe sacrificii”, a mai precizat Ronaldo.

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