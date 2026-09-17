Federația Română de Handbal a decis depunerea unei plângeri împotriva comentatorului sportiv Cosmin Băleanu.

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Noul sezon competițional a început recent, iar FRH a pus la punct ultimele detalii la nivel de organizare, însă pe lista Consiliului de Administrație s-au aflat și puncte mai puțin obișnuite.

FRH, plângere împotriva comentatorului Cosmin Băleanu

În ședința din data de 7 septembrie a Consiliului din cadrul Federației, la categoria „Diverse”, este menționată și hotărârea în privința comentatorului sportiv.

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor.

S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale.

Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, se arată în comunicatul FRH.

Cosmin Băleanu este unul dintre cei mai experimentați comentatori TV din România, lucrând în prezent la TVR, care a preluat drepturile TV pentru Liga Zimbrilor și Liga Florilor, alături de Digi Sport.

Digi Sport va alege ce partide să difuzeze, după ce TVR va anunța meciurile pe care le va transmite.

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