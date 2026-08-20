Săltați de mascați  VIDEO. Descinderi la casele a 5 fani ai Rapidului, după ce au bătut un cetățean pakistanez! Filmul conflictului
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descins la locuințele a cinci suporteri ai Rapidului/ Foto: captură VIDEO @ b.politiaromana.ro
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Săltați de mascați VIDEO. Descinderi la casele a 5 fani ai Rapidului, după ce au bătut un cetățean pakistanez! Filmul conflictului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 19:05
  • Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descins astăzi la locuințele a cinci suporteri ai Rapidului, bănuiți că au bătut un cetățean pakistanez de 40 de ani.
  • Incidentul a avut loc în apropiere de stadionul Giulești, înainte de meciul cu CFR Cluj, scor 3-1. Patru dintre ei au fost reținuți, al cincilea este în continuare căutat.
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Pe 2 august, cu mai puțin de o oră înaintea meciului din Giulești, un bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, se afla împreună cu prietena lui pe aleea dintre Sala Polivalentă Rapid și stadionul Giulești.

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VIDEO. Descinderi la casele a 5 fani ai Rapidului, după ce au bătut un cetățean pakistanez!

În acel moment, prin zonă treceau membri ai Peluzei Nord Rapid către stadion, scandând. Femeia a început să filmeze trecerea galeriei. Gestul său i-a enervat pe ultrași, care i-au cerut acesteia să oprească filmarea.

Femeia a încetat să mai filmeze, însă prietenul ei le-ar fi reproșat suporterilor că nu este normal să îi spună să nu filmeze și a întrebat de ce nu are voie să filmeze, scrie news.ro.

Situația a degenerat, iar bărbatul a fost agresat fizic de mai mulți membri ai galeriei, care l-au lovit cu pumnii și picioarele.

Poliția Română a făcut publice imaginile de la operațiunea desfășurată astăzi, în urma căreia suporterii vizați au fost ridicați și conduși la audieri. Patru dintre aceștia au fost reținuți, în timp ce al cincilea este încă de negăsit.

Comunicatul Poliției Române

„Astăzi, 20 august 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe.

Din datele și probele administrate în cauză până în prezent a reieșit faptul că, la data de 2 august 2026, în jurul orei 20:35, cei cinci bărbați, despre care există indicii că fac parte din galeria unei echipe de fotbal din București, în timp ce se deplasau către stadion, în zona unei săli polivalente, ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un bărbat, cetățean pakistanez, în vârstă de 40 de ani.

Pe fondul conflictului, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către cei cinci bărbați, fiind lovit cu pumnii și picioarele, până în momentul în care a căzut la nivelul solului.

Actele de violență au fost stopate ca urmare a intervenției efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, care au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

În urma activităților desfășurate de polițiști, cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, au fost identificați și sunt bănuiți de participarea la comiterea faptelor cercetate.

Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost puse în executare cele patru mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora patru dintre bărbații bănuiți au fost depistați și conduși la audieri. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Față de cel de-al cincilea bărbat, bănuit de comiterea faptelor, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul D.G.P.M.B. și al efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, se arată în comunicatul emis de Poliția Română.

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