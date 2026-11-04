Rapid și-a programat un amical Giuleștenii vor întâlni o echipă din Superliga în pauza competițională » Meciul se va disputa fără spectatori

Rapid va disputa un meci amical împotriva unei alte formații din Superliga, în pauza competițională dedicată echipelor naționale.

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Partida va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la baza de pregătire a giuleștenilor de la Ștefănești.

Rapid va întâlni o echipă din Superliga în pauza competițională

Rapid ocupă locul 3 în Superliga, cu 30 de puncte după 14 etape, la două puncte de Universitatea Craiova și la trei de liderul Dinamo.

Pentru a-și menține ritmul de joc în pauza competițională, giuleștenii au programat un amical cu FC Argeș, echipa antrenată de Bogdan Andone, potrivit gsp.ro. Partida se va disputa fără spectatori.

Cele două echipe s-au întâlnit deja în actualul sezon, pe 18 septembrie, când Rapid s-a impus cu 3-1.

Giuleștenii au câștigat atunci prin dubla lui Constantin Grameni și golul marcat pe final de Andrei Șucu, în timp ce pentru piteșteni a înscris Oancea.

În etapa precedentă, Rapid a învins-o pe Csikszereda cu 2-0, pe teren propriu, după ce pierduse categoric derby-ul cu FCSB, scor 1-4, pe Arena Națională.

Înaintea pauzei competiționale, formația lui Daniel Pancu va avea parte de o deplasare la Constanța, unde o va întâlni pe Farul, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:30, în etapa #15 a Superligii.

România are programate ultimele două partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor, cu Polonia, pe 14 noiembrie, și Bosnia, pe 17 noiembrie.

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