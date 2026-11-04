Spion infiltrat la Ajax?! O rețea egipteană a folosit un fost fotbalist al clubului. Arestarea lui a declanșat un conflict internațional: „Va fi iad”
Protest pentru eliberarea lui Ahmed Naser, suspectat de spionaj și arestat săptămâna trecută în Olanda. Foto: captură video
Campionate

Spion infiltrat la Ajax?! O rețea egipteană a folosit un fost fotbalist al clubului. Arestarea lui a declanșat un conflict internațional: „Va fi iad”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 15:26
  • Ahmed Naser, ex-junior egiptean la academia lui Ajax Amsterdam care are legături cu două legende ale clubului, a fost arestat pentru spionaj în Țările de Jos. 
  • Au urmat proteste la Haga și Cairo, discuție urgentă între miniștrii de externe și închiderea temporară a ambasedei Olandei din Egipt.
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Ahmed Naser, 34 de ani, a jucat la juniorii lui Ajax și la echipa secundă a clubului din Amsterdam.

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Egipteanul apropiat de legende ale Ajaxului

Ajuns în Europa în adolescență și prezentat drept un mare talent, egipteanul a rămas în Olanda și a păstrat legătura cu nume faimoase ale grupării batave.

A apărut pe social media într-o poză alături de Simon Tahamata (70 de ani), care semna un contract având în spate „peretele” de sponsori ai „lăncierilor”.

A postat și alte fotografii, la masă sau în tribună pe „Johan Cruyff ArenA”, cu Sjaak Swart (88), supranumit Mister Ajax.

Numai că acest Ahmed Naser a fost arestat de două ori luna trecută.

Ahmed Naser va rămâne în arest preventiv 30 de zile

Prima oară, pe 11 octombrie, la Amsterdam, suspectat de agresiune cu premeditare și jaf cu violență.

Eliberat atunci, a fost reținut din nou pe 27 octombrie, dar atunci motivul era altul: suspectat că e parte dintr-o rețea de spionaj egipteană.

Hărțuia și ataca în Țările de Jos contestatari ai regimului lui Abdel Fattah el-Sisi, 71 de ani, președintele Egiptului din iunie 2014. Va rămâne în arest preventiv cel puțin 30 de zile.

„Ahmed Naser este suspectat de colaborare cu un guvern străin”

„Acte de intimidare și amenințare în timpul protestelor, în 2025 și 2026”, a motivat Parchetul, potrivit De Telegraaf.

Cotidianul olandez a dezvăluit povestea, inclusiv imaginile de pe Instagram ale lui Naser împreună cu Tahamata și Swart.

O rețea de spionaj egipteană își intimidează adversarii politici din Olanda. Prin intermediul unui fost fotbalist talentat care s-a împrietenit cu legendarul Simon Tahamata, disidenții din țara noastră sunt monitorizați și presați. Ahmed Naser este suspectat de colaborare cu un guvern străin De Telegraaf, jurnal batav

Olanda și-a închis temporar ambasada de la Cairo. Ce a cerut ministrul de externe egiptean

A declanșat un conflict internațional. Miniștrii de externe ai celor două țări, Tom Berendsen și Badr Abdelatty, s-au întâlnit de urgență. Oficialul egiptean a cerut eliberarea imediată a lui Naser, care este și vicepreședintele Uniunii Tinerilor Egipteni din străinătate.

Au urmat proteste masive la Haga și Cairo. Olanda a închis temporar ambasada de la Cairo din motive de siguranță.

Un apropiat al lui Naser a amenințat, conform De Telegraaf: „Dacă nu va fi eliberat imediat, va fi iad pentru cetățenii voștri din lumea întreagă”

Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de maximum opt ani de închisoare.

Naser și Tahamata par că se cunosc bine. Au sau au avut o relație de prietenie și afaceri De Telegraaf, jurnal olandez

De Telegraaf a subliniat totuși că Ajax nu are nicio legătură cu scandalul de spionaj din jurul lui Ahmed Naser.

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