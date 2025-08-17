Koljic, erou pentru Rapid! Giuleștenii revin de la 0-2 și FCSB ajunge la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1

Rapid București și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat duminică, pe Arena Națională, în etapa #6.

Campioana en-titre a României a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

FCSB nu se regăsește: a condus cu 2-0 până în minutul 83, dar nu a câștigat nici derby-ul cu Rapid. Se află pe locul 12, cu doar 5 puncte, în timp ce giuleștenii au 12 puncte și ocupă locul 2.

Rapid smulge o remiză cu FCSB. Koljic, erou pentru giuleșteni

FCSB a deschis scorul devreme, în minutul 7: Octavian Popescu a centrat din corner, Ngezana a deviat cu capul, iar Lixandru, rămas singur în marginea careului mic, a urmărit excelent balonul și l-a trimis în poartă cu fruntea.

Intrat pe teren la începutul reprizei secunde, când FCSB a făcut trei modificări, Bîrligea a majorat diferența în minutul 61.

Atacantul a primit mingea de la Alhassan, l-a amețit pe Kramer și a tras la colțul lung. Ciobotariu s-a aruncat în fața balonului și i-a schimbat traiectoria. Stolz, care a sărit în direcția opusă, nu s-a mai putut redresa.

Rapid a redus din diferență în minutul 83, când Koljic a preluat pe piept, l-a îndepărtat pe Ngezana de lângă el și l-a învins pe Târnovanu cu o execuție surprinzătoare, cu călcâiul.

Scorul final a fost stabilit de același Koljic, în minutul 90+2, după ce Borza i-a „furat” mingea lui Ngezana, iar Târnovanu a respins direct la atacantul bosniac.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Rapid - FCSB 2-2 , live

Au marcat: Koljic '83, '90+2 / Lixandru '7, Bîrligea '61

Final de meci - Rapid și FCSB termină la egalitate, scor 2-2.

Min. 90+4 - Petrila centrează din corner, Kramer se înalță, dar trimite peste poartă din careul mic. Târnovanu ieșise greșit.

Min. 90+2 - Gol Rapid! Ngezana pierde mingea în apropierea propriului careu, Borza trimite în fața porții, Târnovanu respinge greșit, Koljic recuperează și face „dubla!”

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute.

Min. 89 - Ultima schimbare la FCSB: Toma iese de pe teren, Stoian intră.

Min. 87 - Cartonaș galben pentru Pașcanu.

Min. 85 - Încă un jucător de la FCSB e avertizat - e rândul lui Pantea să obțină un „galben”.

Min. 83 - Gol Rapid! Koljc preia mingea în centrul careului, câștigă un duel fizic cu Ngezana și îl învinge pe Târnovanu cu o execuție surprinzătoare, cu călcâiul.

Min. 81 - Gâlcă face ultima schimbare: Braun iese, Pașcanu intră.

Min. 79 - Csotti centrează cu efect din corner, Ngezana sare peste adversari și trimite cu capul în bara transversală.

Min. 77 - Baba Alhassan îl faultează din lateral pe Petrila și primește cartonaș galben.

Min. 74 - Edjouma găsește un culoar liber, trage cu latul, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min. 72 - Koljic preia pe piept și șutează, însă Edjouma respinge din fața porții. Se dictase oricum un fault în atac.

Min. 71 - Jambor e faultat de Mihai Popescu. „Galben” pentru fundașul FCSB.

Min. 71 - Modificări la Rapid: Christensen - Grameni și Baroan - Jambor. La FCSB, Tănase îi lasă locul lui Edjouma.

Min. 66 - Dobre centrează excelent pentru Koljic, acesta se înalță, însă trimite puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap.

Min. 61 - Gol FCSB! Bîrligea destabilizează defensiva giuleștenilor, trage la colțul lung, Ciobotariu se aruncă în fața balonului, însă deviază nefericit pentru Stolz și mingea intră în poartă.

Min. 60 - Toma face câteva „biciclete” și încearcă un șut cu efect, dar mingea se îndepărtează de poartă.

Min. 57 - Petrila trimite direct pe poartă din corner, dar Târnovanu e pe fază.

Min. 56 - Schimbări la Rapid: Hazrollaj și Gojkovic au ieșit, Petrila și Koljic au intrat.

Min. 56 - Rapid răspunde printr-un șut bun al lui Dobre din interiorul careului, însă Târnovanu e atent și respinge.

Min. 53 - Lixandru trage de două ori în doar 60 de secunde. Mingea ocolește de puțin poarta la primul șut, iar Stolz, aflat pe centrul porții, prinde fără probleme la cel de-al doilea.

Min. 50 - Tănase trage în zid dintr-o lovitură liberă. Mingea îi revine, dar șutează și mai slab, departe de poartă.

Min. 48 - Bîrligea îl driblează pe Ciobotariu în colțul careului, trage la colțul scurt, însă Stolz respinge în corner.

Min. 46 - Campioana face trei schimbări: Bîrligea, Cisotti și Alhassan au intrat, Olaru, Politic și Octavian Popescu au ieșit.

Final de repriză - FCSB conduce cu 1-0.

Min. 45+1 - Christensen centrează din lovitură liberă, mingea se ducea în afara terenului, însă Târnovanu a intervenit greșit și le-a făcut cadou un corner adversarilor.

Prima repriză a fost prelungită cu 1 minut.

Min. 43 - Jocul este foarte fizic, multe intrări hotărâte, însă lipsesc șuturile.

Min. 34 - Graovac îl faultează din spate pe Dobre, însă scapă fără cartonaș galben.

Min. 24 - Dobre își încearcă norocul cu un șut de la distanță, dar mingea trece puțin peste bară. A fost vorba de o deviere, astfel că Rapid primește corner.

INFO - La derby asistă și Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

Min. 15 - Darius Olaru șutează cu pământul de la marginea careului, însă nu pune suficientă forță în execuție și Stolz prinde mingea fără emoții.

Min. 7 - Gol FCSB! Ngezana deviază după un corner, iar Lixandru e pe fază și înscrie cu o lovitură de cap.

Istvan Kovacs nu i-a lăsat pe jucătorii campioanei să facă tradiționala horă la colțul terenului. Au celebrat la 30 de metri distanță de poarta Rapidului.

Min. 3 - Braun îl ia pe sus pe Olaru și este avertizat verbal de „centralul” Kovacs.

Min. 1 - Meciul a început!

Echipe de start:

Rapid: Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan

Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian

Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion : Arena Națională (București)

: Arena Națională (București) Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb / Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Iulian Dima

Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a apărut „accidentat” la Arena Națională.

„Am jucat fotbal, asta s-a întâmplat, m-am accidentat, asta este. Ca la fotbal. Mi-am prins mâna singur la o alunecare şi m-am accidentat. Important să batem azi”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Zona a fost deja delimitată cu un gard care separă peluza de celelalte zone din stadion și cu mașini de Jandarmerie pe toată lungimea acestuia.

Aceștia sunt introduși în peluză răsfirați, câte 4-5, din motive de siguranță.

La intrarea spre vestiare, giuleștenii au fost așteptați de Cornel Mateiași, magazionerul care a plecat de la club după scandalul cu alcool adus în vestiar, în care a fost implicat și numele lui Cristi Săpunaru. El a venit doar „în vizită”, nu a fost reangajat. Jucătorii s-au oprit și au stat de vorbă cu Mateiași.

Giuleștenii au personalizat stadionul pe care vor juca diseară cu steaguri, sigle, mesaje motivaționale și pasaje din istoria clubului:

„Ce se întâmplă în jurul vostru nu este hărmălaie, nici vacarm sau vuietul peluzei, sunt zeci de mii de declarații de dragoste suprapuse. Astăzi joacă Rapid. Atât. Adversarul nu există!” , scrie pe unul dintre pereții din zona vestiarelor.

Lotul ales de Gâlcă pentru acest meci:

Aioani, Stolz / Bădescu, Borza, Blazek, Braun, Ciobotariu, Kramer, Pașcanu / Christensen, El Sawy, Gheorghe, Gojkovic, Grameni, Keita / Baroan, Dobre, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Micovschi, Petrila, Pop

Absenți: Hromada, Ignat, Manea, Onea, Mendes, Vulturar

Daniel Pancu va da lovitura de start la Rapid - FCSB

În ziua în care aniversează 48 de ani, Daniel Pancu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Rapidului, va da lovitura de start în derby.

Costel Gâlcă țintește victoria în derby: „Trebuie să fim perfecți”

Costel Gâlcă a analizat forma celor de la FCSB și se așteaptă la o partidă complicată.

„Ne așteaptă, ca de obicei, un meci dificil. Jucăm cu FCSB, sunt în revenire de formă și au și recuperat din jucătorii accidentați. Trebuie să fim perfecți, să avem o atitudine foarte bună, să avem agresivitate și o inspirație cât mai mare în fața porții.

Suntem la începutul campionatului, e important că suntem sus, dar mai avem multe meciuri. Suntem bine, puteam fi și mai bine dacă aveam noroc și inspirație la Galați. E important să luăm cele 3 puncte cu FCSB.

Mi-aș dori să demonstrăm că suntem favoriți. Ne dorim să arătăm la fiecare meci că vrem să ne batem pentru titlu”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Nu mă întrebați pe mine cum va aborda FCSB meciul. Poate să intre Olaru, poate să intre Lixandru, nu contează. Au un lot numeros, oricine intră e valoros. Au calitate foarte mare, iar noi trebuie să compensăm aici la organizare, atitudine și la dorința de a câștiga acest meci. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Elias Charalambous: „În afară de Alibec și Radunovic, toți jucătorii sunt OK”

Antrenorul cipriot a dezvăluit că nu se va putea baza pe serviciile lui Risto Radunovic și Denis Alibec, ambii accidentați, la meciul cu Rapid.

„Spun mereu că cel mai bun lucru prin care capeți încredere este să câștigi meciuri. Sper că meciul cu Drita ne-a dat acest boost, dar într-un derby cu Rapid nu prea cred că-ți trebuie așa ceva, ești motivat oricum.

Jucătorii se motivează singuri, știu ce înseamnă pentru toată lumea și cred că sunt destul de motivați. Vom avea un avantaj doar dacă vom juca bine. Avantajele sunt doar pe teren, dacă nu jucăm bine, atunci nu-l vom avea.

Radunovic va fi out pentru mâine (n.r. azi), dar începe să-și revină și cred că în curând se va întoarce la echipă. Bine că nu am avut accidentări de la meciul trecut. Toți jucătorii, în afară de Denis Alibec și Risto, sunt OK” , a afirmat Charalambous la conferința de presă.

Cele mai interesante informații înainte de Rapid - FCSB

Rapid și FCSB sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiții majore diferite: Superliga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Giuleștenii sunt neînvinși în primele cinci etape, în dreptul lor fiind consemnate trei victorii și două remize. Ba mai mult, au cea mai bună apărare din campionat, doar trei goluri încasate.

FCSB vine după trei înfrângeri la rând în Superligă, acesta fiind cel mai slab parcurs înregistrat de roș-albaștri pe durata unui sezon regular din august 2019, când au pierdut cinci meciuri consecutive.

Sunt echipele care au expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse în primele cinci runde, Rapid - 32, FCSB - 30.

Toate cele opt goluri marcate de Rapid au fost înscrise din acțiune.

Cinci dintre cele opt goluri încasate de FCSB în campionatul curent au fost primite în repriza secundă.

Un duel interesant se anunță a fi și cel dintre Alexandru Dobre și Florin Tănase. Jucătorul giuleștenilor a înscris în runda precedentă cel de-al 10-lea gol pentru Rapid în Superligă (32 jocuri), opt dintre ele fiind marcate în 2025. De partea cealaltă, decarul oaspeților este fotbalistul activ din campionat cu cele mai multe goluri - 106, patru dintre ele fiind izbutite în sezonul 2025/26.

Giuleștenii au câștigat cinci dintre ultimele 10 confruntări din principala competiție internă, interval în care roș-albaștrii au bifat un singur succes, chiar în cea mai recentă dispută directă, pe 27 aprilie 2025, Rapid-FCSB 1-2 (Tobias Christensen / Juri Cisotti, Daniel Bîrligea).

Din postura de antrenor, Constantin Gâlcă a cucerit trei trofee cu gruparea roș-albastră în 2014/2015: titlul, Cupa României și Cupa Ligii, notează lpf.ro

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

