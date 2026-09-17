HAPOEL BEER-SHEVA - DINAMO ZAGREB 0-0. Un duel care ar fi putut fi mai frumos pe un gazon mai bun. Dar terenul e foarte departe de a fi bun, influențând jocul din prima etapă de Europa League.

„Este de liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă”, a protestat Daniel Pancu, antrenorul Rapidului.

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Hapoel Beer-Sheva joacă la București meciurile de „acasă” din faza principală de Europa League.

Rapid, arenă frumoasă, teren înfiorător și la Hapoel - Dinamo Zagreb

A preferat Rapid, un stadion frumos, nou, modern. Marea problemă a israelienilor, neșansa lor, e că în acest început de sezon, gazonul din Giulești e foarte departe de nivelul arenei și de nivelul unor partide în competițiile continentale.

Și miercuri seară a influențat jocul. Spre final erau multe „pete” maronii pe suprafața verde, zone în care se vedea pământul mai bine decât iarba.

Așa au sărit brazdele la Hapoel - Dinamo Zagreb în Giulești. Foto: Imago

Într-o fotografie se vede clar cum sare brazda din teren. În asemenea condiții, mingea nu putea circula așa cum ar fi vrut jucătorii lui Hapoel sau cei de la Dinamo Zagreb, pasele nu puteau fi mereu bune, pentru că direcția balonului nu era întotdeauna cea dorită.

Antrenorii se plâng de acest teren. Și cel de la Hapoel, și Pancu: „E rușinos”

Antrenorul lui HBS, Ran Kozukh, s-a plâns de gazon încă din august, când echipa sa a jucat la București turul play-off-ului Champions League cu Sabah. Și spunea că nu are ce să facă pentru a schimba această situație.

Daniel Pancu, tehnicianul Rapidului, ai cărui jucători evoluează la fiecare două săptămâni pe o astfel de suprafață, a protestat săptămâna trecută.

„Este de liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă”, a declarat el la conferință. Concluzia lui: „Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate, schimbarea totală a gazonului”.

Miercuri seară, meciul Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb s-a încheiat 0-0 poate și din cauza terenului.

Următorul meci disputat de Rapid pe Giulești va fi chiar vineri seară, de la 21:00, cu FC Argeș, în Liga 1. Apoi urmează pauza internațională. Rapid va reveni pe stadion pe 17 octombrie, în Cupa României.

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