„Rușinos! De Liga 3 spre 4” Daniel Pancu, revoltat înainte de Rapid - FC Voluntari. Marea problemă din Giulești: „Văd o singură soluție” +39 foto
Daniel Pancu (foto: Sport Pictures)
Superliga

„Rușinos! De Liga 3 spre 4” Daniel Pancu, revoltat înainte de Rapid - FC Voluntari. Marea problemă din Giulești: „Văd o singură soluție”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 15:02
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, s-a declarat nemulțumit de condițiile de joc din Giulești și a criticat dur starea actuală a gazonului.
  • Rapid - FC Voluntari e programat mâine, de la 21:30, în etapa #9 din Superliga, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Pancu susține că suprafața de joc este mult sub nivelul la care ar trebui să se prezinte un stadion din Superliga și spune că soluția ar fi înlocuirea completă a gazonului.

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Daniel Pancu, nemulțumit de condițiile de pe Giulești înainte de Rapid - FC Voluntari

„(n.r. - Gazonul) Este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid.

Cine își mai aduce aminte, La Liga 2, pe gazonul din Regie, din momentul în care au început ploile, am pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, iar în deplasare câștigam cu echipe mai bine cotate, pe terenuri bune.

Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență. Nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul cum se face. Eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia.

Încă sunt sub impresia stadionului de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, îl compar cu acela. Un gazon de tipul ăla ar trebui să aibă Rapid”, a declarat Pancu.

Antrenorul a avertizat că problemele pot deveni și mai mari în perioada următoare, odată cu numărul de meciuri disputate pe arena din Giulești.

În această perioadă, pe stadionul Rapidului joacă și Hapoel Be'er Sheva, echipă care își dispută la București meciurile de pe teren propriu din Europa League.

Nu ne încurcă. Doar că va fi din ce în ce mai greu, pentru că o să înceapă sezonul ploilor și probabil că gazonul va fi într-o continuă degradare, va fi și mai urât decât este acum. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Pancu, despre posibila revenire a lui Jean Valvis: „Este binevenit”

Pancu a vorbit și despre Jean Valvis, omul de afaceri care negociază o revenire în structura de acționariat a Rapidului.

Valvis ar putea primi între 15% și 20% din acțiunile clubului. Nu este încă stabilit dacă intrarea sa se va produce în acest an sau dacă primul pas va fi o sponsorizare, urmată de implicarea ca acționar în 2027.

E un vechi prieten, am avut performanțe împreună. Îmi aduc aminte de a treia Cupă, câștigată în 2006. În momentele grele venea și ne oferea o primă, o luam. Cu siguranță a rămas rapidist și este binevenit la noi. Nu știu exact contextul. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Valvis a fost prezent și la derby-ul Rapid - Dinamo, scor 0-1, disputat pe 15 august.

  • Valvis a deținut brandul de apă Dorna și cel de lactate La Dorna, vândute cu o sumă între 110 și 150 de milioane de euro.
  • În prezenț, el deține Aqua Carpatica (în colaborare cu PepsiCo), Domeniile Sâmburești și alte investiții în energie verde și în imobiliare.
  • Are o avere estimată la 200 de milioane de euro.
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
+39 Foto
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Rapid, două meciuri consecutive în Giulești

Pancu speră ca Rapid să profite de faptul că va disputa următoarele două partide pe teren propriu, cu FC Voluntari și FC Argeș.

Rapid vine după victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0, obținută cu un gol marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 90+4.

„Sunt foarte frumoase victoriile în ultimul minut. Suntem la început de campionat și drumul este foarte lung. Nu exclud posibilitatea asta pentru jocul de mâine (n.r. - sâmbătă), chiar dacă întâlnim o echipă care se comportă diferit în deplasare.

Voluntari are câțiva jucători care pot face diferența în atac. Totuși, aș prefera să evităm un gol în ultima fază. Încă nu avem un joc care să poată fi analizat foarte bine. Suntem în faza experimentelor și a cunoașterii jucătorilor.

Sunt surprize etapă de etapă, dar am câștigat pe final datorită spiritului. Avem două jocuri pe teren propriu și ar trebui să profităm de acest lucru, pentru că suntem favoriți la victorie”.

Pancu nu renunță la lupta pentru titlu: „Putem fi campioni, doar că este foarte greu”

După ce Nuno Campos a spus că Dinamo nu are titlul ca obiectiv în acest sezon, Daniel Pancu a sublinat că situația nu stă la fel la Rapid:

„Noi nu putem să tratăm decât la victorie toate jocurile. Plecăm cu un handicap. Craiova este principala favorită, dar asta nu înseamnă că Rapid nu poate fi campioană. Trebuie doar să recunoaștem niște lucruri obiective. Sunt lucruri construite în timp acolo.

Când vom rămâne între noi, în play-off, undeva se va face diferența, dar asta nu înseamnă că nu putem fi campioni anul acesta. Doar că este foarte greu.

Eu spun ce vreau eu, pentru că obiectivul meu îl știți, este în contract. Luptăm pentru a fi campioni, doar că, dacă ne comparăm cu echipa campioană, care joacă în cupele europene și acumulează foarte multă experiență, diferența este mare.

Nici nu m-ați crede (n.r. - dacă ar spune că nu se luptă la titlu)”.

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