Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Filip Stojilkovic (foto: Sport Pictures)
Superliga

Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 22:58
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 23:37
  • Rapid s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Oțelul Galați, iar atacantul Filip Stojilkovic s-a declarat mulțumit de cele trei puncte obținute într-o partidă pe care a descris-o drept una dificilă.
  • Pancu s-a declarat nemulțumit de prestația atacantului.
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Rapid a obținut o victorie dramatică pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, grație golului înscris de Alexandru Pașcanu în ultimele secunde ale partidei.

Rapid a urcat pe locul 2, la egalitate de puncte cu Petrolul (15) și la două distanță de liderul Dinamo.

Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun”

Filip Stojilkovic (26 de ani) a avut câteva ocazii, însă n-a reușit să-și pună numele pe tabelă.

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Nu aș fi fost mulțumit cu un egal. Totul a fost dificil aici, mă simt mai bine când jucăm pe stadionul nostru, în Giulești. Am avut un adversar greu, dar am făcut tot ce am putut pentru a câștiga”, a declarat Stojilkovic la Digi Sport.

Atacantul Rapidului a vorbit și despre nivelul ridicat de intensitate din campionatul României:

„Nivelul este foarte fizic, este o ligă grea. Am dat tot ce am avut mai bun. Uneori este mai ușor, alteori este mai greu, dar eu dau tot ce pot și vreau să ajut echipa cu energia și cu dăruirea mea”.

Nu-i pasă de critici

Fotbalistul s-a referit și la criticile venite din exterior și a transmis că preferă să rămână concentrat pe munca sa și pe încrederea pe care o primește din partea antrenorului.

„Nu ascult ce spun alții și nici nu știu ce spun. Eu știu cine sunt și continui să muncesc.

Sunt calm din punct de vedere mental, iar antrenorul are încredere în mine. Asta mă bucură și simt că sunt pe drumul cel bun”.

Pancu l-a criticat pe Stojilkovic la flash-interviu

„Nu știu unde o fi problema la el, poate la concentrare. Trebuie să fie mult mai rău. Am vorbit cu el în vestiar acum. Este un jucător de la care toți avem așteptări mari. Are doar 26 de ani, dar avem pretenții mari.

A făcut niște chestii care nu se fac la experiența lui. Imediat după greșelile lui Kodor, care are scuza că nu are experiență suficientă, face și el două faulturi”, a declarat Pancu.

VIDEO: Rapid l-a aclamat pe Pașcanu, în vestiar, după victoria din ultimele secunde cu Oțelul, scor 1-0

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