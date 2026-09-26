Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost internațional al României, a comentat situația lui Ianis Hagi (27 de ani) după eșecul cu Suedia, scor 1-2, în primul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

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Ianis a fost titular și a purtat banderola de căpitan la Stockholm, sub comanda tatălui său, Gică Hagi, însă a avut o prestație modestă în meciul cu Suedia, iar decizia „Regelui” de a-l trimite din primul minut pe teren a fost aspru criticată.

Ilie Dumitrescu îi ia apărarea lui Ianis Hagi: „E căpitanul! Relația asta tot va fi comentată”

Întrebat dacă selecționerul l-a expus pe Ianis alegând să-l titularizeze și să-i ofere banderola chiar în deplasarea cu Suedia, Ilie Dumitrescu a respins ideea.

„Ianis Hagi e căpitanul, e unul dintre cei mai buni jucători ai generației lui. E clar că relația asta tot va fi comentată. N-a fost cea mai bună seară, chiar i-a lipsit ritmul.

Sunt convins că echipa asta va avea și rezultate și sunt convins că Ianis Hagi va avea o reacție bună, solidă și va face și meciuri bune”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

În discuție a apărut și varianta ca Ianis să fi fost folosit mai degrabă în următorul meci, cu Bosnia, decât în deplasarea dificilă din Suedia.

„Care e diferența dacă joacă acasă sau în deplasare? Tot ai adversari, tot e presiune. În Germania, cu Rădoi, îți aduci aminte ce acțiune a făcut la gol?

De asta zic că nu contează adversarul. El e jucătorul care trebuie să aducă plusul evident. Aveam nevoie să facă diferența. N-a făcut-o aseară, dar își va intra în rol 100%”, a mai spus fostul fotbalist.

Ilie Dumitrescu se referă la meciul Germania - România 2-1, disputat pe 8 octombrie 2021, în preliminariile CM 2022, cu Mirel Rădoi selecționer.

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 9, după o acțiune individuală. A trecut de Antonio Rudiger, a intrat în careu și l-a învins pe Marc-Andre ter Stegen cu un șut cu stângul.

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