LPF a publicat topul asistențelor de pe stadioane, după primele 10 etape disputate în sezonul regulat al Ligii 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana U Craiova ocupă trei locuri dintre cele cinci ale clasamentului, conducând detașat topul prin asistența stabilită la ultimul meci, 5-0 cu FCSB.

Topul asistențelor din Liga 1 după primele 10 etape

Oltenii au adunat peste 27.000 de fani pe „Ion Oblemenco” la ultimul meci de campion, aproape dublu față de asistența stabilită de Dinamo în aceeași rundă, la duelul cu Farul.

Cum arată clasamentul asistențelor:

Universitatea Craiova - FCSB, etapa 10, 27.696 spectatori Dinamo - Farul, etapa 10, 14.779 spectatori Universitatea Craiova - U Cluj, etapa 8, 14.106 spectatori Rapid - Dinamo, etapa 5, 13.154 spectatori Rapid - Universitatea Craiova, etapa 7, 12.347 spectatori

Deși Craiova și Rapid domină topul în prezent, este de menționat că Dinamo și FCSB au avut probleme la meciurile de pe teren propriu.

Arena Națională a fost blocată de alte evenimente din aprilie până în septembrie, iar cele două formații nu au putut evolua acolo în primele 8 etape, fiind nevoite să joace majoritatea meciurilor pe „Arcul de Triumf”, arenă cu puțin peste 8.000 de locuri.

Inclusiv derby-ul dintre cele două, câștigat cu 2-1 de „câini”, s-a jucat pe micuța arenă din nordul Capitalei.

FCSB - Petrolul 2-2 și Dinamo - Farul 4-0 au fost primele partide disputate de cele două echipe pe Arena Națională în acest sezon.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport