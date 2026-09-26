Florin Tănase (31 de ani) a înregistrat cifre dezastruoase în repriza secundă a partidei cu Suedia, scor 1-2.

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Fostul decar al celor de la FCSB a fost prezent la Solna alături de echipa națională și a fost introdus de Gică Hagi la jumătatea părții secunde, însă acesta nu a putut ridica prea mult nivelul de joc.

Florin Tănase a greșit jumătate din pasele trimise în meciul cu Suedia

Tănase a fost trimis pe teren în minutul 67 al jocului, în locul lui Ianis Hagi, însă prestația sa a fost una cel puțin modestă.

Într-un total de 30 de minute, 23 plus cele 7 de prelungiri, jucătorul a atins balonul de doar 12 ori, reușind să livreze doar 5 pase corect din 10.

29 de partide a bifat Florin Tănase pentru echipa națională, reușind 5 goluri și 2 pase decisive

În ceea ce privește situația sa de la club, mijlocașul s-a despărțit de FCSB la finalul lunii august, iar duminica trecută a înregistrat prima partidă ca titular în tricoul celor de la Omonia Nicosia, campioana din Cipru.

În același meci, Tănase a marcat și primul gol pentru noua sa formație, alături de care va evolua și în faza principală din Europa League, acolo unde Omonia a învins Celta Vigo în prima etapă a fazei principale, scor 1-0.

În primele partide ale sezonului, Tănase a bifat 10 apariții și pentru FCSB, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.

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