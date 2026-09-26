Nikita Stoinov (24 de ani), fundașul lui Dinamo și internațional israelian, a criticat arbitrajul după eșecul suferit de naționala sa în fața Austriei, scor 1-3, în Liga Națiunilor.

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Israel a pierdut dramatic la Linz, după ce a rămas în inferioritate numerică în repriza secundă. Austria a deschis scorul prin Romano Schmid, din penalty, iar Sayed Abu Farchi a egalat în minutul 55.

La scurt timp după gol, atacantul israelian a primit al doilea cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit reușita și a fost eliminat. Austria a profitat pe final și a marcat prin Phillipp Mwene (min. 90) și Sasa Kalajdzic (min. 90+3).

Nikita Stoinov acuză arbitrajul după 1-3 cu Austria: „Nu cred că a fost penalty și nici cartonaș roșu”

După meci, Stoinov a spus că naționala Israelului ar fi meritat mai mult.

„Am muncit foarte mult și am fost aproape să obținem un punct. Ne-am dorit chiar toate cele trei puncte și cred că le meritam.

Cartonașul roșu a influențat meciul, dar suntem alături de Sayed și îl susținem. Suntem o echipă, nu avem ce face”, a declarat fundașul, conform sport5.co.

52 de meciuri a disputat Nikita Stoinov pentru Dinamo

Stoinov a comentat și fazele controversate ale partidei:

„Nu cred că a fost penalty și, din punctul meu de vedere, nici cartonașul roșu nu a fost.

Poate că arbitrajul a fost împotriva noastră, dar, până la urmă, trebuie să câștigăm sau să obținem un egal fără să ne uităm prea mult la arbitri

Sunt sigur că (n.r. - Sayed) era foarte fericit și voia să sărbătorească, dar acum este supărat. Cu toții suntem supărați”, a mai spus acesta.

Fundașul a vorbit și despre ce înseamnă pentru el prezența la naționala Israelului, după ce bifase anterior două apariții în meciuri amicale.

„Fiecare moment petrecut la echipa națională este un vis pentru mine și voi da totul. Sunt fericit că reușesc să am evoluții bune și sper să continui în același mod.

Nu mai este mult timp, trebuie să ne recuperăm. Aștept cu nerăbdare ziua de duminică”, a mai spus acesta.

Clasamentul Grupei 3 din Liga B a Ligii Națiunilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Austria 1 3 2 Kosovo 1 3 3 Irlanda 1 0 4 Israel 1 0

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