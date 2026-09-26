Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Sorina Grozav. Foto: Sport Pictures
Handbal

Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 22:20
  • Danemarca - România 28-20. Sorina Grozav (27 de ani) a reacționat după eșecul din semifinalele EHF Euro Cup.
  • Rebeca Necula (23 de ani) nu își poate explica prestația dezastruoasă a naționalei noastre din repriza secundă.
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„Tricolorele” au făcut o primă repriză bună contra nordicelor, însă în partea secundă au reușit să marcheze doar 4 goluri, lucru considerat „inadmisibil” și de selecționerul Ovidiu Mihăilă.

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Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca

Sorina Grozav, una dintre cele mai importante jucătoare ale naționalei, e de părere că s-a jucat foarte mult la nivel individual, iar echipa are mult de îmbunătățit la ambele faze.

„Trebuie să depășim acest moment pentru că mâine e un nou meci și va fi greu. Au jucat bine, dar cred că noi le-am dat șansa asta, mai ales în repriza a doua când nu ne-a mers jocul deloc.

Danemarca nu ne-a speriat! Absolut deloc. Chiar am fost încrezătoare. Toată săptămâna am lucrat foarte bine la antrenament și așa ar fi trebuit să arătăm și la meci. Dar, din păcate, acesta e rezultatul și trebuie să mergem mai departe.

Cred că am ratat foarte mult și am făcut multe greșeli. Nu am mai jucat colectiv. Am încercat să facem individual totul.

Cred că avem la fiecare capitol de lucrat. Nici apărarea, nici atacul nu merg bine. Trebuie să lucrăm din mers, dar trebuie să ne concentrăm foarte mult”, a declarat Sorina Grozav, conform fanatik.ro.

Rebeca Necula: „Nu ne dăm seama nici noi. Ne-am pierdut capul”

Totodată, tânăra jucătoare de la Dunărea Brăila susține că nu-și poate explica prăbușirea din repriza secundă și le-a cerut scuzele fanilor prezenți.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Sincer cred că am început repriza prost. O să vedem după acest meci ce s-a întâmplat. Nu ne așteptam și nu voiam să se întâmple asta.

Vreau să îmi cer scuze în fața oamenilor care au venit în număr mare să ne susțină și îmi doresc chiar și după acest meci care a fost nereușit să vină mâine să ne susțină.

Eu mereu am considerat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine. Doar de noi depinde. Și azi a depins de noi, dar nu am făcut un joc foarte bun. Momentan nu ne dăm seama nici noi. Ne-am pierdut capul.

E o amețeală, dar după meci o să facem video, o să luăm fiecare fază la rând, o să discutăm și o să vedem unde s-a făcut diferența. Danemarca are o apărare foarte bună. Apărarea noastră nu a fost la un nivel înalt în seara asta”, a transmis Rebeca Necula.

Din teren nu s-a simțit atât de drastic cum a arătat scorul. Cred că în unele momente am făcut un joc dacă nu egal, poate chiar mai bun decât Danemarca. O să analizăm să vedem unde s-a făcut diferența. Asta este. O să muncim mai mult și o să devenim mai puternice. (n.r. – Doar 4 goluri în repriza a doua) Cred că a fost o cădere. Nu știu ce să vă spun. Lucrurile se analizează la rece, nu la cald. Nu cred că asta e diferența reală între noi. Cred că trebuie să ne simțim mai bine în teren, să știm mai bine care cum unde trebuie să atace, unde se simte fiecare mai comfortabil, în atac, în apărare la fel. Sunt puține zile aici ca să ai timp să te simți în teren, cum se zice. Diana Ciucă, portarul naționalei

România va înfrunta Ungaria în finala mică, duminică, de la ora 14:15, în direct pe Digi Sport 1.

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