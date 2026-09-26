Cât va costa Dacia Hipster  FOTO. A fost stabilit prețul modelului care va fi fabricat în China începând din 2027 +6 foto
Dacia Hipster
Auto

Cât va costa Dacia Hipster FOTO. A fost stabilit prețul modelului care va fi fabricat în China începând din 2027

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 14:56
  • Modelul Dacia Hipster va fi produs începând cu anul viitor în China, iar constructorul român a stabilit și prețul de pornire al mașinii.
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Dacia a prezentat acest model anul trecut, în Franța. L-a supranumit „mașina de mâine”.

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Cât va costa Dacia Hipster

Dacia Hipster va concura direct pe piață cu viitorul Fiat Multiplina. Constructorul român a stabilit că prețul de pornire va fi sub 11.000 de euro, anunță autocar.co.uk.

Modelul Hipster a fost prezentat ca fiind un automobil electric de oraș, foarte compact, cu patru locuri, poziționat sub noul Spring.

Acesta a fost gândit pentru a respecta aceleași reglementări europene pentru autovehiculele din categoria L7e.

Dacia Hipster Concept
Dacia Hipster Concept

Galerie foto (6 imagini)

Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept
+6 Foto
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Dacia Hipster se va produce în anul 2027, în China, la uzina în care a fost fabricată prima generație a modelului Spring.

Denis Le Vot, care a renunțat la funcția de CEO al Dacia în septembrie 2025, cu puțin timp înainte de prezentarea conceptului Hipster, vedea inițial acest model drept succesorul modelului Spring.

Luca de Meo, pe atunci CEO al Grupului Renault, a decis la sfârșitul lui 2024 ca următoarea generație Spring să fie bazată pe noul Renault Twingo și să fie produsă în Slovenia.

Decizia a venit în urma eșecului negocierilor cu Volkswagen privind planurile de dezvoltare a viitorului model ID 1 pe platforma pentru vehicule electrice compacte a companiei franceze.

Grupul Renault vrea să păstreze această unitate industrială, care are o capacitate anuală de producție de 45.000 de vehicule pentru grup, din două motive principale: costurile competitive de producție și capacitățile sale de inovare. Frank Marotte, vicepreședintele al Dacia pentru vânzări globale, marketing și operațiuni

Categoria L7e, în care se încadrează Dacia Hipster, impune limite tehnice stricte: o greutate maximă de 450 kg, fără să fie inclusă bateria, o putere limitată la 20 CP și o viteză maximă de aproximativ 90 km/h.

Principalele provocări pentru Dacia sunt reprezentate de greutate și costul de producție. Soluția ideală ar fi utilizarea componentelor din plastic pentru caroserie.

Detaliile tehnice ale Daciei Hipster:

  • 1,55 metri lățime, 1,53 metri înălțime și 3,0 metri lungime.
  • Designul exterior va rămâne în mare parte neschimbat, deși barele de protecție, grila frontală și semnătura luminoasă au fost redesenate.
  • Geamurile din față sunt acum împărțite în două secțiuni, partea inferioară deschizându-se în sus.
  • Cea mai importantă modificare se află în partea din spate, unde deschiderea în două segmente a portbagajului, prezentă pe concept, a fost înlocuită cu o ușă spate cu deschidere laterală, similară celei utilizate de Land Rover Defender.

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