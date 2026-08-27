Avertisment pentru FCSB Concluzie dură după transferul lui Bîrligea: „Nu poți să faci eventul cu ei”

Raul Rusescu (38 de ani) susține că FCSB mai are nevoie de un atacant, după transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani), un vârf care să fie prima opțiune a echipei.

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Bîrligea a plecat, miercuri, în Italia pentru a efectua vizita medicală și a semna cu Frosinone, acolo unde va fi împrumutat de FCSB în acest sezon, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

Dacă italienii vor evita retrogradarea, roș-albaștrii se vor mai alege cu încă 3,5 milioane de euro.

Raul Rusescu: „FCSB are nevoie de un atacant numărul 1”

În acest moment, FCSB mai are în lot doi atacanți de meserie: Arnold Garita (31 de ani), care are un contract pe doar 4 luni, respectiv tânărul Alexandru Stoian (18 ani).

Dublu campion al României, alături de formația patronată de Gigi Becali, Rusescu este de părere că roș-albaștrii ar trebui să mai transfere un vârf care să fie opțiunea principală pentru primul „11”.

„Trebuie să câștigi eventul, asta înseamnă că vei trata serios fiecare meci în parte. Poți face lucrul ăsta doar cu Garita și cu Stoian? Nu!

Consider că Stoian este un jucător senzațional și ar trebui să joace în fiecare meci minimum 30 de minute, dar ai nevoie de încă un jucător.

Depinde ce îți dorești, ce profil de jucător cauți. Să nu uităm că în momentul venirii lui Bîrligea, CFR Cluj l-a luat pe Louis Munteanu și toată lumea, inclusiv eu, spuneam că ar fi fost mai bine invers: Bîrligea la CFR, Louis Munteanu în tricoul roș-albastru.

Însă fotbalul ne-a arătat încă o dată că nu este o știință exactă. Vedem că Bîrligea s-a adaptat foarte bine și a performant, Louis Munteanu s-a adaptat foarte bine la ceea ce dorea clubului și a performat, iar amândoi au plecat în străinătate pe bani.

Acum, contează ceea ce-ți dorești, ce profil de atacant cauți. Ai un jucător de luptă (n.r. - despre Garita), pe care să-l bagi în repriza a doua în momente precum cel din meciul cu CFR Cluj, în care vii cu multe centrări, aduci mingea mai mult în careu, și un profil de jucător tânăr căruia trebuie să-i dai încredere și minute (n.r. - Stoian).

Depinde cum vrei să fie profilul atacantului numărul 1. Pentru că e clar: la momentul ăsta, au nevoie de un atacant numărul 1”, a declarat Rusescu, citat de gsp.ro.

Dacă pleacă Bîrligea, iau atacant, normal. Nu stau așa. Gigi Becali, patron FCSB, la Digi Sport

VIDEO. Ultimul gol marcat de Daniel Bîrligea pentru FCSB înainte de transferul la Frosinone

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