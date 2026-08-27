Păcălit și arestat de poliție VIDEO. Coproprietarul cluburilor Leeds și Rangers, reținut după o operațiune sub acoperire
Foto: Imago
Campionate

Păcălit și arestat de poliție VIDEO. Coproprietarul cluburilor Leeds și Rangers, reținut după o operațiune sub acoperire

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 17:02
  • Jed York (46 de ani), coproprietarul cluburilor Leeds United și Rangers, a fost arestat în statul american Ohio, sub acuzarea de apelare la serviciile unei lucrătoare sexuale.
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Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 23 august, atunci când York a realizat că este protagonistul unei operațiuni sub acoperire a forțelor de ordine. Omul de afaceri a fost reținut.

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Jed York, coproprietarul cluburile Leeds United și Rangers, a fost arestat

Jed York, care este și proprietarul și președintele executiv al echipei de fotbal american San Francisco 49ers și care are o avere estimată la peste 400 de milioane de euro, a fost arestat după ce ar fi încercat să se întâlnească cu o lucrătoare sexuală în East Palestine, Ohio, conform dailymail.com.

Potrivit documentelor instanței, acesta „a aranjat să întrețină relații sexuale cu o femeie în schimbul sumei de 140 de dolari”, după ce a răspuns unui anunț postat de un agent sub acoperire pe un site care publică anunțuri pentru astfel de servicii.

Momentul când Jed York a fost arestat a fost surprins cu ajutorul unui bodycam.

Când York a ajuns la locul stabilit, polițiștii au mers către mașina lui și l-au întrebat ce face acolo, iar acesta a răspuns: „Doar conduc”. A precizat că nu urma să se întâlnească cu cineva, iar apoi a fost scos din mașină de polițiști și a fost arestat.

El a fost eliberat ulterior după ce a plătit o cauțiune în valoare de 5.000 de dolari.

După ce a fost dus în mașina poliției, autoritățile au percheziționat autovehiculul lui York, acolo unde au găsit 160 de dolari în numerar.

York a fost arestat pentru că polițistul a descoperit că acesta „avea asupra sa telefonul mobil utilizat pentru a organiza comiterea unei fapte penale”, potrivit documentelor instanței.

Jed York a fost acuzat inițial de apelarea la serviciile unei prostituate, însă procurorii au modificat ulterior acuzația în cea de tulburare a ordinii publice. El a fost, de asemenea, acuzat de deținerea unor obiecte folosite la comiterea unei infracțiuni.

A fost condamnat la o zi de închisoare pentru ambele capete de acuzare, ispășindu-și deja pedeapsa luni. De asemenea, a fost amendat cu aproximativ 1.150 de dolari.

NFL a transmis într-un comunicat: „Suntem la curent cu situația, care va fi analizată în conformitate cu politica privind conduita personală”.

Întrucât este vorba despre o chestiune juridică, care a fost soluționată, nu vom face alte comentarii în acest moment. Clubul San Francisco 49ers, deținut de Jed York

York, principalul proprietar al clubului San Francisco 49ers din 2024

Jed York este fiul lui Denise DeBartolo York și al lui John York, cei care au preluat conducerea clubului american după ce unchiul lui Jed, Eddie, a fost condamnat într-un scandal legat de fraude în domeniul jocurilor de noroc.

Eddie, care a fost proprietarul lui 49ers în anii 1980 și 1990, a fost găsit vinovat în 1998 pentru că nu a raportat comiterea unei infracțiuni, după ce i-a plătit aproape 400.000 de dolari fostului guvernator al statului Louisiana, Edwin Edwards, în schimbul unei licențe pentru operarea unui cazinou.

Eddie, sub conducerea căruia San Francisco 49ers a câștigat cinci Super Bowl-uri, a renunțat la echipă în 1997.

A scăpat de închisoare, dar a fost amendat cu un milion de dolari și suspendat timp de un an de NFL.

Jed York a început să lucreze pentru tatăl său la începutul anilor 2000 și a fost numit în funcția de președinte executiv al francizei în 2008. În 2024, a devenit proprietar majoritar al echipei.

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