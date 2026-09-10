„Rolul nostru e să-l susținem pe Kovacs” Burleanu a ieșit în apărarea arbitrului, după derby. Comisia de Disciplină se va autosesiza în privința lui Gigi Becali

Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a luat apărarea arbitrului Istvan Kovacs și a precizat că membrii Comisiei de Disciplină se vor autosesiza în privința declarațiilor făcute de Gigi Becali despre „central”, după derby

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Burleanu: „E rolul nostru, al tuturor, să-l susținem pe Istvan Kovacs”

Prezent azi la o conferință de presă pe tema anunțării unui nou parteneriat al echipei naționale cu un lanț de săli de fitness, Burleanu a comentat situația lui Kovacs.

„Un arbitru, ca un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent, și la unul, și la altul, e să poți să treci peste momentele mai dificile.

Și cred că e rolul nostru, al tuturor, să-l susținem pe Istvan Kovacs, chiar și atunci când greșește, astfel încât să putem să îl susținem pe această traiectorie.

Nu trebuie să uităm că a fost arbitrul român care a ajuns din nou la un Campionat Mondial, are prestații foarte bune în Champions League și cu siguranță ne vom putea baza în anii următori și la nivel național pe experiența lui.

Noi, ca Federație, nu ne dorim ca CCA să intervină după fiecare meci. Fiindcă, dacă ar face-o, atunci chiar ar trebui să se țină de acest lucru.

Ați văzut că abordarea CCA și a președintelui Kyros Vassaras este aceea de a interveni în anumite momente-cheie, de a clarifica anumite lucruri.

În același timp, când ne uităm la tehnologia VAR, trebuie să înțelegem că ea a fost implementată tocmai pentru a oferi o plasă de siguranță pentru arbitri și pentru ca, la final, să ai decizii corecte.

Dacă VAR-ul intervine și întoarce o decizie a unui arbitru, asta nu înseamnă că, pur și simplu, n-ar fi trebuit să avem VAR. Trebuie să ne gândim că, totuși, fotbalul s-a dezvoltat foarte mult și e într-un ritm mult mai alert. Ne e foarte ușor să comentăm faze când le vedem după aceea. Încercați să arbitrați și să vedeți dacă puteți lua decizii la fel de rapide.

Practic, faptul că la un moment dat te duci și apelezi la tehnologia VAR și recunoști că ai greșit nu ar trebui să fie absolut nicio problemă”, a declarat Burleanu.

Întotdeauna se întâmplă acest lucru Burleanu despre autosesizarea Comisiei de Disciplină, după derapajele lui Becali

VIDEO Fazele controversate de la Dinamo - FCSB 2-1

Derapajele lui Gigi Becali la adresa lui Istvan Kovacs: „ I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”

În prelungirile primei reprize a meciului Dinamo - FCSB 2-1, arbitrul de 41 de ani a dictat un fault în atac la Garita, care reușise să-l învingă pe Bellaarouch, după un duel cu Pascual.

După meci, patronul roș-albaștrilor a răbufnit la adresa „centralului”.

„Nu mă interesează, eu felicit echipa mea că a muncit și asta e. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice că poate ar putea să aibă vreo demență ceva. Ce să nu? Nu e de demență? Să dai roșu aiurea... Eu așa recomand!

Eu (n.r. - ca arbitru) merg în zona aia, nu ai cum să dai roșu așa aiurea, îl atinge ăla pe față și dai roșu.

Pe urmă dai 11 metri la mișto pentru Dinamo, ce, ăla era în fața lui, Târnovanu? N-are nicio treabă, ăsta se lovește puțin de el și dă penalty.

Tot de la el! De ce nu vede când îl calcă? E acolo la 2 metri (n.r. la prima fază în care Kovacs a fost chemat la VAR). Când vezi că cineva calcă pe cineva, cât de grea e de la 3 metri distanță? Asta e grea? Bine! Să vedem la roșu cât e de grea. Este ceva de control de demență. Așa ar fi bine să facă. Mai bine să facă acuma, că e tânăr.

Nu are nicio vină Duarte. Se împing reciproc. Unde duce? Spre umăr, dar ricoșează mâna spre față. El îl împinge în umăr și ajunge la față, ricoșează din umăr.

La VAR e Găman, care e cu Craiova. El n-a învățat regulamentul? E la FIFA, la UEFA, pe acolo. Să vedem din alte unghiuri.

Am aici la spital un doctor care poate să facă controale, îi recomand la mine la clinică, poate să facă controale. Arată din unghiul ăla cu fața. Eu văd aici ceva de control medical. La mine nu e pe crezute.

I-am zis lui MM să facă la FRF, la CCA, să nu ni-l mai dea pe omul ăsta. Să facă control medical și după să ni-l dea nouă. Să ne arbitreze oameni stabili mental.

Golul lui Garita e valabil, eu văd că e o luptă pentru minge și dă omul gol. Cred că a înnebunit lumea, nu mai sunt sănătoși la cap. Ăla pune mâna (n.r. Pascual), Garita îi dă peste mână, e mai puternic în braț. E luptă pentru minge. Ăsta cade, ăsta dă gol. Ce? Unde fault?

Nu poți să știi nimic, ce să gândești, nici nu are rost să comentezi meciul ăla. Decât să felicit echipa pentru luptă. Deși a jucat în 10, a făcut un egal de 2-2. Și cu un 11 metri dat la mișto. Ăsta e gol valabil, e 2-2! Felicit echipa pentru egalul ăsta în 10 oameni”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, pe 5 septembrie.

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