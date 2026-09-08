„Atenție. Champions League?” Hendrik Klein a perfectat prima afacere pentru CFR Cluj: un start-up elvețian care vindecă sforăitul

Omul de afaceri german Hendrik Klein (52 de ani) începe să-și folosească la CFR Cluj rețeaua de business din Elveția, la scurt timp după ce Ioan Varga i-a cerut „fapte, nu vorbe”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Să vedem ce face elvețianul. Să vedem dacă e serios. Vreau să văd fapte. Că pe vorbe… Să aducă bani”.

Acesta era mesajul tăios transmis de Ioan Varga în urmă cu două săptămâni. Patronul CFR Cluj se referea la Hendrik Klein și la grupul de investitori care ar urma să se implice în redresarea financiară a clubului intrat pentru a doua oară în insolvență.

CFR Cluj, atrasă în afacerea unui start-up elvețian de medicina somnului

Varga a avertizat că vrea să vadă rezultate concrete înainte de a face următorul pas în privința cedării acțiunilor.

Între timp, Hendrik Klein a fost dat dispărut pentru câteva zile din peisajul CFR-ului.

A fost prezent la meciul cu FCSB, apoi nu a mai fost văzut la club sau la hotelul în care era cazat. În spațiul public au apărut întrebări despre locul în care se află și despre implicarea sa în proiectul din Gruia.

Hendrik Klein: „Investitorii nu vin singuri la Cluj. Este nevoie să călătoresc mult”

Omul de afaceri a revenit cu o explicație: nu a părăsit CFR Cluj, ci se afla în străinătate pentru a căuta investitori și sponsori.

„Ca să muncesc este nevoie să călătoresc mult. Brandurile internaționale și investitorii nu vin tot timpul la Cluj. S-ar putea să fie nevoie să îi vizitez la sediile lor”, a declarat Hendrik Klein pentru ProSport.

La câteva zile după această explicație, apare și o primă informație publică despre o inițiativă care îl conectează pe Hendrik Klein și rețeaua sa din Elveția cu România.

„Champions League?” Planul elvețian care leagă CFR de combaterea sforăitului și apneei în somn

Thomas Muller, fondatorul Breathe Circle Netzwerk – un start-up elvețian inovator din domeniul tehnologiei medicale –, a publicat recent pe LinkedIn un mesaj prin care anunță că își caută un partener cu licență generală pentru distribuția proiectului în România.

Postarea începe cu un cuvânt-cheie care trimite direct la fotbalul mare: „Champions League?”.

Thomas Muller, nicio legătură cu celebrul fotbalist german, explică faptul că Breathe Circle dezvoltă în Elveția o rețea interdisciplinară dedicată combaterii sforăitului și apneei în somn. El vrea să transfere acest model, în etape, și în România.

În schema prezentată pentru proiect apare explicit conexiunea:

„Hendrik Klein - CFR Cluj - Schlafmedizin - HNO – Vertrieb - Apotheken - Ambassadoren”.

Adică Hendrik Klein și CFR Cluj, alături de medicina somnului, ORL, distribuție, farmacii și ambasadori.

Thomas Muller (stânga) și Hendrik Klein (dreapta) bat palma pentru noul parteneriat (foto: LinkedIn/Thomas Muller)

Afacerea s-a semnat! Hendrik Klein este oficial ambasadorul proiectului elvețian

Ceea ce părea doar un plan de viitor a devenit certitudine într-un timp foarte scurt.

Într-o nouă postare, publicată în luni seară, 7 septembrie, Thomas Muller a anunțat oficial începerea proiectului în România, confirmând că Hendrik Klein a semnat parteneriatul și a devenit oficial ambasadorul brandului elvețian.

Muller a dezvăluit că s-a întâlnit deja cu oficialul din Gruia, au purtat discuții intense și au înregistrat primul interviu video dedicat pieței noastre:

„Astăzi am avut plăcerea să îl întâlnesc pe Hendrik Klein, președintele CFR Cluj. Cu Hendrik în rolul de ambasador, vrem să construim împreună cu CFR Cluj o bază solidă în România.

Avem în plan videoclipuri, interviuri și materiale informative despre respirația nazală, somn și regenerare”, a anunțat elvețianul.

Presiunea pe Klein: Rețeaua trebuie să aducă bani cash

Planul oficial este ca proiectul BreatheTest să fie conectat direct cu CFR Cluj, folosind sportul rege ca motor pentru creșterea vizibilității.

Brandul elvețian vrea să folosească imaginea clubului din Gruia pentru a promova sănătatea respiratorie, dar și pentru a oferi un traseu medical concret pentru publicul din România.

Muller susține că rețeaua este pregătită pentru start, specialiștii sunt deja implicați, iar strategia a fost gândită pe termen lung, cu un plan de dezvoltare până în 2028.

Pentru CFR Cluj, miza este însă mult mai mare decât un simplu proiect medical.

Hendrik Klein a fost adus în Gruia cu o misiune urgentă. Trebuie să găsească investitori și sponsori care să ajute clubul să depășească problemele financiare severe.

CFR Cluj a intrat în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026

Potrivit datelor prezentate de CFR Cluj în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;

- obligații față de furnizori și alți creditori; 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;

- datorii către jucători; 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;

- datorii către bugetul de stat; 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport