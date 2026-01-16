Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic
Răzvan Lucescu e acum la al 7-lea sezon cu PAOK Foto: Imago
Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 15:17
  • Răzvan Lucescu are trei nume lansate de la juniorii lui PAOK în al doilea mandat la Salonic.
  • Primul l-a ajutat să câștige titlul din 2024 și joacă deja în Bundesliga, al doilea e astăzi „geniul” alb-negrilor.
  • Al treilea are doar 18 ani și înscrie tot mai mult în primul sezon la „vulturi”.

Răzvan Lucescu este cel mai mare antrenor din istoria lui PAOK Salonic.

Cel care a readus titlul pe „Toumba” după 34 de ani, în 2019, singurul care a cucerit eventul campionat-cupă (tot în 2019) și unicul cu două titluri în Grecia la alb-negri.

Nu doar atât. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani promovează juniori de la academia „vulturilor” și îi transformă în fotbaliști excelenți pentru PAOK și națională, curtați de multe cluburi europene.

4 trofee
a cucerit Răzvan Lucescu la PAOK: două titluri de campion (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019), plus alte două finale de Cupă (2022, 2023)

Primul nume al lui Lucescu la PAOK: Koulierakis. Dorit de Liverpool

Până acum, are două nume importante pe lista sa, ambele în al doilea mandat. Și l-a lansat în acest sezon pe al treilea.

Primul a fost Konstantinos Koulierakis. Lucescu l-a promovat în vara lui 2022, debutând în august, când avea doar 18 ani.

260 de meciuri
are Lucescu în două mandate (2017-2019 și din 2021) la PAOK în toate competițiile: 163 de victorii, 49 de egaluri, 48 de eșecuri

Tânărul fundaș central, puternic și sigur, a devenit vital pentru defensiva campioanei Greciei. Imediat după câștigarea titlului, în 2024, a fost vândut în Bundesliga, la Wolfsburg, cu 11,75 de milioane de euro.

E posibil să nu rămână prea mult. Liverpool s-a interesat de el și Wolfsburg a cerut 40 de milioane, deși cota e de 25 de milioane.

19 selecții
are Koulierakis la naționala Greciei, titular indiscutabil pentru selecționerul Ivan Jovanovic

Geniul Konstantelias. Lucescu îi dă încredere totală

Al doilea nume, Giannis Konstantelias. Considerat unul dintre marile talente ale istoriei lui PAOK, a debutat la 18 ani la prima formație, înainte de a fi împrumutat șase luni la Eupen, în Belgia (ianuarie-iunie 2022).

Întors la Salonic, s-a impus rapid, fiind astăzi, la 22 de ani, jucătorul numărul unu, pe fondul încrederii totale a antrenorului.

Konstantelias, încercând să pătrundă printre doi adersari. Foto: Imago Konstantelias, încercând să pătrundă printre doi adersari. Foto: Imago
Konstantelias, încercând să pătrundă printre doi adersari. Foto: Imago

Cotat la 20 de milioane de euro, a fost la un pas să se transfere la VfB Stuttgart în vara lui 2025. Cluburile aveau acord, pentru 18 milioane, el trebuia să plece, dar mutarea a fost abandonată după protestul fanilor.

Playmakerul, cu viziune și tehnică, are până acum 17 selecții pentru Grecia (patru goluri, două assisturi). Foarte probabil, va părăsi PAOK în acest an, la sfârșitul sezonului.

18 goluri
a influențat Konstantelias (12 reușite, șase pase decisive) în 25 de partide jucate în actuala stagiune la PAOK

Mythou, noua „perlă” decoperită de Lucescu la PAOK

Ultimul nume este Anesthis Mythou. La 18 ani, internaționalul grec U19 (12 selecții, șase goluri) se anunță deja un supervârf.

Lansat de Lucescu în august 2025, atacantul a încheiat anul trecut cu gol marcat și a început la fel 2026.

Mythou, la meciul împotriva lui Panathinaikos, în care a marcat primul gol în campionat. Foto: Imago Mythou, la meciul împotriva lui Panathinaikos, în care a marcat primul gol în campionat. Foto: Imago
Mythou, la meciul împotriva lui Panathinaikos, în care a marcat primul gol în campionat. Foto: Imago
  • 21 decembrie: titular, 76 de minute și gol la 2-0 cu Panathinaikos (a), în campionat. 
  • 14 ianuarie: titular, 70 de minute și gol la 2-0 cu Olympiacos (d), în Cupa Greciei.

Tehnicianul vrea să-i ofere tot mai mult timp de joc lui Mythou. Propulsându-l spre înălțimi.

5 goluri
a marcat Anesthis Mythou în 12 meciuri jucate în actuala stagiune la PAOK, în campionat, Cupa Greciei și Europa League

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
grecia razvan lucescu PAOK Salonic Giannis Konstantelias Konstantinos Koulierakis Anesthis Mythou
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

