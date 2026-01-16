Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape
Răzvan Marin mai are doi ani și jumătate contract la AEK Atena Fopto: Imago
Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape

Publicat: 16.01.2026, ora 11:41
Actualizat: 16.01.2026, ora 16:40
  • Răzvan Marin, 29 de ani, a început rău 2026 cu AEK, echipa ateniană fiind eliminată din Cupa Greciei. 
  • Proprietarul Marios Iliopoulos i-a amendat pe galben-negri. Cât e suma pentru fiecare jucător și cum și-ar putea păstra banii. Condiția e dificil de realizat. 

Răzvan Marin a avut o primă parte de sezon bună la AEK Atena, și în competițiile interne, și în Conference League.

Dar 2026 a început neașteptat de rău. 1-1 pe terenul lui Aris în campionat și, mai îngrijorător, 0-1 acasă în fața lui OFI. Eliminare în „sferturile” Cupei Greciei!

7 goluri
a influențat Răzvan Marin (4 reușite, 3 assisturi) în 29 de întâlniri cu AEK Atena în campionat, Cupa Greciei și Conference

Răzvan Marin, fără 17.391 de euro după înfrângerea lui AEK

În ultimul meci, antrenorul Marko Nikolic a vrut să-l menajeze pe „tricolor” și a apelat la el în minutul 58, când l-a schimbat pe căpitanul Mantalos.

Înfrângerea l-a înfuriat pe proprietarul clubului, Marios Iliopoulos, care nu doar că i-a certat pe jucători. I-a amendat, potrivit Sport24.gr și Gazzetta.gr.

Marios Iliopoulos a cumpărat AEK Atena în iunie 2024, cu 90 de milioane de euro. Foto: Imago Marios Iliopoulos a cumpărat AEK Atena în iunie 2024, cu 90 de milioane de euro. Foto: Imago
Marios Iliopoulos a cumpărat AEK Atena în iunie 2024, cu 90 de milioane de euro. Foto: Imago

Suma totală, 400.000 de euro. Împărțită la fiecare din lot (23), 17.391 de euro!

Patronul a anunțat și cui va oferi banii: jumătate, pentru amatorii lui AEK, cealaltă jumătate, donată în scop caritabil, dar fundația va fi aleasă de OFI, ca recompensă pentru victoria de miercuri.

3 milioane de euro
este cota actuală a lui Răzvan Marin (Transfermarkt)

Marin trebuie să bată Panathinaikos, Asteras și Olympiacos

Totuși, Iliopoulos le-a oferit șansa revanșei jucătorilor. Și, în același timp, ocazia de a evita amenda.

Dacă vor învinge în următoarele trei partide, suma va rămâne în conturile lor. Însă viitoarele dueluri, toate în campionat, se anunță foarte dificile:

  • 18 ianuarie - Panathinaikos (a).
  • 24 ianuarie - Asteras (d). 
  • 1 februarie - Olympiacos (a). 

Patronul lui AEK: „Nu există loc pentru niciun alibi”

„Ultimul rezultat a fost inacceptabil, nu există loc pentru niciun alibi. Dacă nu vom câștiga cele trei meciuri care ne așteaptă, amenda va fi plătită imediat”, a anunțat patronul.

Eșecul este parte din trecut pentru noi toți, esențial e să nu ne afecteze în viitor. Îl vom folosi ca sursă de motivație pentru succesul nostru. Marios Iliopoulos, proprietar AEK Atena

