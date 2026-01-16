Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape

Răzvan Marin, 29 de ani, a început rău 2026 cu AEK, echipa ateniană fiind eliminată din Cupa Greciei.

Proprietarul Marios Iliopoulos i-a amendat pe galben-negri. Cât e suma pentru fiecare jucător și cum și-ar putea păstra banii. Condiția e dificil de realizat.

Răzvan Marin a avut o primă parte de sezon bună la AEK Atena, și în competițiile interne, și în Conference League.

Dar 2026 a început neașteptat de rău. 1-1 pe terenul lui Aris în campionat și, mai îngrijorător, 0-1 acasă în fața lui OFI. Eliminare în „sferturile” Cupei Greciei!

7 goluri a influențat Răzvan Marin (4 reușite, 3 assisturi) în 29 de întâlniri cu AEK Atena în campionat, Cupa Greciei și Conference

Răzvan Marin, fără 17.391 de euro după înfrângerea lui AEK

În ultimul meci, antrenorul Marko Nikolic a vrut să-l menajeze pe „tricolor” și a apelat la el în minutul 58, când l-a schimbat pe căpitanul Mantalos.

Înfrângerea l-a înfuriat pe proprietarul clubului, Marios Iliopoulos, care nu doar că i-a certat pe jucători. I-a amendat, potrivit Sport24.gr și Gazzetta.gr.

Marios Iliopoulos a cumpărat AEK Atena în iunie 2024, cu 90 de milioane de euro. Foto: Imago

Suma totală, 400.000 de euro. Împărțită la fiecare din lot (23), 17.391 de euro!

Patronul a anunțat și cui va oferi banii: jumătate, pentru amatorii lui AEK, cealaltă jumătate, donată în scop caritabil, dar fundația va fi aleasă de OFI, ca recompensă pentru victoria de miercuri.

3 milioane de euro este cota actuală a lui Răzvan Marin (Transfermarkt)

Marin trebuie să bată Panathinaikos, Asteras și Olympiacos

Totuși, Iliopoulos le-a oferit șansa revanșei jucătorilor. Și, în același timp, ocazia de a evita amenda.

Dacă vor învinge în următoarele trei partide, suma va rămâne în conturile lor. Însă viitoarele dueluri, toate în campionat, se anunță foarte dificile:

18 ianuarie - Panathinaikos (a).

24 ianuarie - Asteras (d).

1 februarie - Olympiacos (a).

Patronul lui AEK: „Nu există loc pentru niciun alibi”

„Ultimul rezultat a fost inacceptabil, nu există loc pentru niciun alibi. Dacă nu vom câștiga cele trei meciuri care ne așteaptă, amenda va fi plătită imediat”, a anunțat patronul.

Eșecul este parte din trecut pentru noi toți, esențial e să nu ne afecteze în viitor. Îl vom folosi ca sursă de motivație pentru succesul nostru. Marios Iliopoulos, proprietar AEK Atena

