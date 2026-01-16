Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Mircea Lucescu, 80 de ani, trebuie să ia în calcul și transferurile internaționalilor săi în ianuarie.

Jocul lor ar putea fi afectat în perioada de adaptare la noile echipe.

Trei jucători s-au mutat deja, doi schimbând și continentul. Patru „tricolori” vor și ei să semneze cu alte cluburi.

Mircea Lucescu nu este cel mai liniștit selecționer la început de 2026.

La două luni și jumătate distanță de semifinala barajului CM, pe 26 martie (Istanbul), împotriva Turciei, antrenorul e îngrijorat de situația jucătorilor.

Nu toți sunt titulari la echipele lor. Unii tocmai s-au transferat și nu le va fi ușor să se impună. Iar alții și-ar putea schimba și ei adresele până la sfârșitul lunii.

Vor avea nevoie de timp de adaptare la noile cluburi.

Louis Munteanu s-a îndepărtat de națională plecând în SUA

Șapte dintre ei s-au mutat ori urmează să se mute în acest mercato de ianuarie.

Louis Munteanu a părăsit CFR Cluj, semnând cu Washington DC United. Ajuns în Statele Unite, vârful în vârstă de 23 de ani s-a îndepărtat de națională.

Louis Munteanu are două goluri în patru selecții la națională. Foto: Imago

Mai ales că sezonul începe pe 21 februarie în MLS. Ar putea debuta oficial la DC United pe 22 februarie, acasă, cu Philadelphia Union.

6 milioane de euro a costat transferul lui Louis Munteanu, de la CFR la DC United

Drăguș, alt împrumut în Turcia. Șut a ajuns în Emirate

Denis Drăguș, 26 de ani, suspendat momentan (FRF a făcut apel) pentru confruntarea cu Turcia, s-a răzgândit la jumătatea sezonului.

A acceptat în vară împrumutul la Eyupspor, dar nu a mai vrut să continue din cauza problemelor grave cu care se confruntă clubul din Istanbul, președintele fiind arestat în scandalul pariurilor și jucătorii neprimindu-și salariile.

Atacantul a fost din nou împrumutat, la Gaziantep, până la sfârșitul stagiunii. A mai evoluat la roș-negri, alături de Alex Maxim și Deian Sorescu, în 2023-2024.

Încă un internațional, Adrian Șut (26 de ani), a plecat din Liga 1. Mijlocașul lui FCSB a semnat cu Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

1,4 milioane de euro a plătit Al-Ain pentru Adrian Șut, care a încheiat un contract pe doi ani și jumătate

Drăgușin vrea să revină în Serie A, Stanciu părăsește Italia

Alți jucători aflați în circuitul echipei naționalei vor să se transfere în ianuarie.

Radu Drăgușin, 23 de ani, mai are contract la Tottenham până pe 30 iunie 2030, însă lipsa perspectivei de a juca îl face să caute o nouă destinație. AS Roma e o posibilitate. Și RB Leipzig s-a interesat. La fel, Napoli, care îl voia dinainte ca stoperul să aleagă Tottenham.

Singurul meci jucat de Drăgușin în acest sezon: 5 minute la Crystal Palace - Tottenham 0-1, luna trecută. Foto: Imago

Dacă Drăgușin vrea să revină în Serie A, Nicolae Stanciu (32) intenționează să se despartă de campionatul italian, chiar dacă e legat de Genoa încă un an și jumătate.

Două grupări încearcă să-l atragă înapoi în China: Tianjin Jinmen Tiger și Dalian Yingbo. A mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns (2022-2023).

Marin s-ar putea rupe de Pisa. Moruțan, cedat de Aris?

Marius Marin (27) pare tentat să renunțe la Pisa (Serie A), mai ales că a intrat în ultimele șase luni de contract, iar clubul toscan nu i-a oferit încă prelungirea acordului.

Marius Marin are 36 de selecții la națională Foto: Imago

La rândul său, Olimpiu Moruțan (26) are probleme la Aris Salonic după doar o jumătate de an, pentru că antrenorul Manolo Jimenez nu-l mai vede titular la galben-negri. Și e posibil să fie împrumutat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport