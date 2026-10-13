„Cea mai stupidă regulă din campionat!” Cere schimbarea, după disputa care a afectat rezultatele din MotoGP: „Riști să fii penalizat”

Pedro Acosta a criticat dur regulamentul MotoGP privind presiunea minimă a pneurilor, după Marele Premiu al Indoneziei.

Pilotul KTM spune că a pierdut timp prețios în duelul cu Marc Marquez, fiind nevoit să alterneze pozițiile pentru a evita o penalizare de 16 secunde.

Ce prevede regula și de ce poate influența rezultatul unei curse, în rândurile de mai jos.

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Marele Premiu al Indoneziei, de pe circuitul Mandalika, le-a dat bătăi mari de cap piloților din MotoGP.

În loc să se concentreze exclusiv pe depășiri și pe ritmul motocicletei, Pedro Acosta a trebuit să gestioneze și o altă problemă.

Piloții, preocupați de gestionarea presiunii pneurilor pentru a nu fi penalizați

Cursa a fost câștigată de italianul Marco Bezzecchi, de la Aprilia. Pe locul al doilea s-a clasat spaniolul Raul Fernandez, iar podiumul a fost completat de Jorge Martin. Ai Ogura a terminat pe patru, Pedro Acosta pe cinci, iar Marc Márquez pe șase.

Marele Premiu al Indoneziei a oferit o confruntare intensă între Pedro Acosta și Marc Marquez. Cei doi s-au luptat pentru pozițiile din a doua jumătate a primilor cinci, însă duelul lor a fost complicat de problemele legate de presiunea pneului din față.

Acosta și Marquez au ajuns să își schimbe pozițiile în repetate rânduri, încercând să gestioneze presiunea pneurilor și să evite o penalizare. În acest timp, Ai Ogura a profitat de situație și a reușit să îi depășească.

La final, Acosta a terminat cursa pe locul al cincilea, iar Marquez pe șase.

Nemulțumirea pilotului KTM a fost evidentă. Acesta consideră că lupta de pe pistă ar trebui decisă de viteza și abilitățile concurenților, nu de o regulă care îi poate obliga să își modifice strategia în timpul cursei.

Pedro Acosta: „Este cea mai stupidă regulă din campionat!”

După cursă, Acosta și-a exprimat nemulțumirea față de regulament, conform motorsport.com.

Pilotul spaniol consideră că nu este normal ca un concurent să fie obligat să își modifice strategia pentru a evita o penalizare provocată de evoluția presiunii pneurilor.

Acesta a explicat că situația sa se îmbunătățea atunci când se afla în spatele lui Marc Marquez, dar devenea mai complicată când trecea în față. Din acest motiv, cei doi au ajuns să alterneze pozițiile, pierzând timp prețios.

The position switch once again between @marcmarquez93 and @37_pedroacosta 🔄 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/wOXq1zMdOV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Acosta a sugerat că regulamentul ar trebui regândit și a propus o abordare mai simplă: verificarea presiunii înainte de start, astfel încât piloții să se poată concentra apoi exclusiv asupra cursei.

Am primit avertizarea cu 13 tururi înainte de final. Cât timp eram în spatele lui Marc, era în regulă, dar când îl depășeam, situația se înrăutățea. Nu a fost o luptă adevărată. Am pierdut foarte mult timp depășindu-ne reciproc. Arătăm ca niște măgari. Pedro Acosta, la Sky Sport Italia

Clasament Marele Premiu al Indoneziei

Loc/Pilot Echipă Timp / diferență 1. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 40:46.582 2. Raul Fernandez Trackhouse Aprilia +4.260 s 3. Jorge Martin Aprilia Racing +6.890 s 4. Ai Ogura Trackhouse Aprilia +9.378 s 5. Pedro Acosta KTM +9.492 s 6. Marc Marquez Ducati Lenovo +10.778 s 7. Alex Marquez Gresini Ducati +16.821 s 8. Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati +19.840 s 9. Fabio Quartararo Yamaha +19.999 s 10. Enea Bastianini Tech3 KTM +21.111 s 11. Brad Binder KTM +21.912 s

Cum funcționează regula presiunii pneurilor

Pneurile trebuie să respecte o presiune minimă stabilită de organizatori, iar această cerință trebuie îndeplinită pe o anumită proporție din tururile unei curse.

În sezonul 2026, presiunea minimă este de 1,80 bari pentru pneul din față și de 1,68 bari pentru cel din spate.

Într-un Mare Premiu obișnuit, pneurile trebuie să respecte pragurile impuse în cel puțin 60% din tururi. Pentru cursele Sprint, proporția este de 30%, conform motogp.com.

Nerespectarea cerințelor poate atrage o penalizare de 16 secunde într-un Mare Premiu și de 8 secunde într-un Sprint.

Nu este suficient ca pneurile să aibă presiunea corectă la start. Echipele trebuie să se asigure că aceasta rămâne în limitele regulamentare pe parcursul cursei.

Regula a fost introdusă pentru a limita utilizarea pneurilor la presiuni prea mici, care pot compromite siguranța și pot oferi un avantaj de performanță.

De ce crește presiunea când un pilot merge în spatele altuia

Când o motocicletă rulează în spatele alteia, pneul din față poate ajunge la temperaturi mai ridicate din cauza condițiilor aerodinamice și a aerului afectat de motocicleta din față. Pe măsură ce temperatura crește, crește și presiunea din interiorul pneului.

În schimb, atunci când un pilot rulează singur, fără să stea mult timp în spatele altor concurenți, temperatura și presiunea pneului pot evolua diferit.

Echipele trebuie să anticipeze aceste schimbări înainte de start, însă nu pot ști cu exactitate cum se va desfășura cursa.

Un pilot poate pleca din primele poziții și poate ajunge să ruleze în spatele unui adversar, schimbând astfel condițiile în care funcționează pneul.

Dacă presiunea este prea mică, pilotul riscă o penalizare.

Dacă presiunea este prea mare, pneul poate funcționa în afara intervalului optim, afectând comportamentul motocicletei și performanța acesteia.

Echipele trebuie să găsească un echilibru între cele două riscuri, fără să poată controla toate variabilele din timpul cursei și folosesc datele din antrenamente și experiența acumulată pentru a estima presiunea potrivită.

Nu poți să prevezi viitorul și să decizi ce presiune să pui în pneuri. Dacă o setezi prea sus, motocicleta nu merge, iar dacă o setezi prea jos, riști să fii penalizat și ajungi să faci lucrurile astea. Dacă am avea cu toții o presiune standard, aceeași pentru toți pe grila de start, ar fi mai simplu. Pedro Acosta

Și Jorge Martin s-a plâns de regula din MotoGP

Nemulțumirea lui Acosta a venit la doar o zi după episodul în care Jorge Martin a pierdut conducerea cursei Sprint din Indonezia.

Pilotul Aprilia plecase foarte bine și ajunsese în frunte, dar a fost nevoit să gestioneze presiunea pneului din față. În ultimele tururi, Marc Marquez a preluat conducerea, iar Martin a încheiat cursa pe locul al patrulea.

După cursa Sprint, pilotul a făcut declarații:

Astăzi am ratat o șansă de a câștiga. Aveam o cursă bună și controlam totul. Apoi am încercat să gestionez cât mai bine presiunea pneului din față, chiar și trecând în spatele lui Mărquez, dar în cele din urmă am făcut o greșeală și atunci am pierdut orice șansă de a reveni în fața lui. Jorge Martin

În clasamentul general al campionatului, Jorge Martin a revenit pe primul loc, cu 355 de puncte, cu două mai multe decât Marc Marquez, care are 353.

Marco Bezzecchi ocupă poziția a treia, cu 309 puncte. Lupta pentru titlul mondial rămâne astfel deschisă, diferența dintre primii doi fiind de numai două puncte.

Clasament general MotoGP

Loc Pilot Puncte 1 Jorge Martín 355 2 Marc Márquez 353 3 Marco Bezzecchi 309

Mai sunt cinci etape în calendar, astfel că lupta pentru titlu este departe de a fi încheiată.

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