Moment viral la Singapore A venit să-l susțină pe Hamilton, după ce a încălcat regulile din Formula 1: „Am început cu stângul?”

Kim Kardashian (45 de ani) a fost prezentă la Marele Premiu al statului Singapore pentru a-l susține pe Lewis Hamilton (41 de ani).

Înaintea cursei, Kim Kardashian a avut un moment devenit rapid viral alături de Martin Brundle (67 de ani), fost pilot de Formula 1 și actual expert Sky Sports.

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La Marele Premiu al Principatului Monaco, Kim Kardashian îl ignorase pe Martin Brundle atunci când acesta încercase să o intervieveze pe grila de start.

La Singapore, cei doi s-au întâlnit din nou în timpul tradiționalului „grid walk”, iar de această dată vedeta americană a acceptat să vorbească.

Kim Kardashian a venit să-l susțină pe Hamilton și a încălcat regulile din Formula 1: „Am început cu stângul?”

La Singapore, Kardashian a deschis chiar ea discuția despre episodul petrecut cu câteva luni înainte.

„Nu știam regulile. Am început cu stângul?”, l-a întrebat aceasta pe Brundle.

„Nu, este absolut în regulă. Mă bucur să te văd din nou la un Mare Premiu. Ce părere ai despre lumea noastră nebună din Formula 1?”, i-a răspuns fostul pilot.

„Cred că este extraordinară, distractivă, nebună și ceva ce nu am mai văzut până acum. Este incredibil!”, a mai spus Kardashian.

Martin Brundle finally interviewed Kim Kardashian today during his grid walk 😂 https://t.co/HtuUuNpeEm — Junaid Zaheer (@iamjunaidzaheer) October 11, 2026

Brundle a întrebat-o apoi despre Lewis Hamilton, care urma să plece de pe locul 3 al grilei de start.

„Mă rog să fie totul bine în seara asta. Este foarte încrezător, la fel și eu. Trebuie doar să sperăm la ce e mai bun”, a spus Kardashian.

Kim Kardashian a fost prezentă în paddock pe tot parcursul weekendului de la Singapore pentru a-l susține pe pilotul celor de la Ferrari.

Cursa a fost câștigată de Max Verstappen, care a încheiat cu un avans de peste șapte secunde față de Charles Leclerc. Kimi Antonelli a completat podiumul, iar Lewis Hamilton a terminat pe locul 6.

Ce s-a întâmplat la Monaco

Primul episod dintre Kardashian și Brundle a avut loc în iunie, la Marele Premiu al Principatului Monaco.

În timpul turului său pe grilă, Brundle s-a apropiat de Kim și Khloe Kardashian și a încercat să le adreseze câteva întrebări.

Cele două nu au răspuns, iar Kim a făcut doar un scurt gest către acesta înainte de a-și continua drumul.

Interacțiunea a atras numeroase critici pe rețelele sociale, iar mai mulți fani au amintit de una dintre convențiile nescrise ale grilei de Formula 1.

Invitații aflați în zona de start sunt, de regulă, disponibili pentru scurte intervenții cu televiziunile care transmit evenimentul.

Kim Kardashian ignored legendary reporter Martin Brundle during his Monaco GP 2026 grid walk. As Brundle tried to interview her while she attended in support of Lewis Hamilton, security stepped in and pushed the veteran journalist aside. https://t.co/WGxs8SlbSF — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 7, 2026

Brundle este cunoscut pentru astfel de momente spontane.

Fostul pilot realizează pentru Sky Sports, încă din 1997, celebrele „grid walk”-uri, tururile făcute pe grila de start înaintea curselor de Formula 1. De-a lungul timpului, Brundle a avut mai multe interacțiuni devenite virale cu vedetele prezente la Grand Prix-uri.

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