Decizia lui Dzeko Veteranul Bosniei vine la București. Ce va face pe Arenă! Selecționerul ne avertizează: „Asta vrem”
Edin Dzeko, 40 de ani, simbolul fotbalului bosniac. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Decizia lui Dzeko Veteranul Bosniei vine la București. Ce va face pe Arenă! Selecționerul ne avertizează: „Asta vrem”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 15:05
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 15:05
  • România joacă luni seară (21:45) împotriva Bosniei, în al doilea meci al Ligii Națiunilor B, după 1-2 cu Suedia. 
  • Ce va face Edin Dzeko la București înainte să se retragă de la națională pe 2 octombrie, contra Suediei, la Zenica. 
  • Ce a spus selecționerul bosniac Sergej Barbarez despre jocul cu „tricolorii” după 0-0 la Varșovia cu Polonia. 
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Am debutat în noua ediție de Nations League (1-2 cu Suedia la Solna) și continuăm seria de patru meciuri în zece zile cu duelul împotriva Bosniei.

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Luni, de la 21:45, pe Arena Națională. Porțile stadionului vor fi închise, efect al „scandalului Kosovo”, în noiembrie 2024, în Liga Națiunilor C.

Dzeko va fi doar spectator la România - Bosnia: „Ne e dor de el”

Marea întrebare era ce face Edin Dzeko, cel mai mare fotbalist bosniac, care a anunțat că se retrage de la reprezentativa „dragonilor” pe 2 octombrie, cu Suedia acasă, la Zenica.

Veteranul în vârstă de 40 de ani s-a alăturat lotului albastru, a călătorit la Varșovia pentru duelul cu Polonia (0-0), dar nu a jucat, a rămas în tribună.

104 goluri
a influențat Edin Dzeko (73 de reușite, 31 de assisturi) în 151 de meciuri pentru Bosnia

La fel va proceda și pentru deplasarea din România. Va veni la București fără a intra în grupul de meci. Spectator pe Arena Națională.

Nu vrea să riște o accidentare care ar putea însemna ratarea partidei cu Suedia, de vinerea viitoare.

Edin Dzeko este cea mai mare legendă, ne e dor de el, dar trebuie să continuăm să jucăm Kerim Alajbegovic, mijlocaș Bosnia

Barbarez: „Mergem în România să câștigăm. Fără calcule”

Ce așteaptă Bosnia de la noua confruntare cu „tricolorii”? După 1-0 (d) și 3-1 (a) contra României în preliminariile CM 2026, selecționerul Sergej Barbarez așteaptă alt succes.

„Nu facem calcule, vrem să câștigăm fiecare meci, avem o obligație față de bosniaci. Trebuie să avem încredere după Campionatul Mondial”, a declarat antrenorul, conform site-ului local Sportsport.ba.

Barbarez va disputa luni al 28-lea meci ca antrenor al Bosniei. Foto: Imago Barbarez va disputa luni al 28-lea meci ca antrenor al Bosniei. Foto: Imago
Barbarez va disputa luni al 28-lea meci ca antrenor al Bosniei. Foto: Imago

A povestit ce s-a întâmplat în vestiar după 0-0 în fața Poloniei. „I-am întrebat pe băieți dacă e cineva accidentat, nimeni nu a zis nimic.

Mergem în România să câștigăm. Fără calcule. Asta vrem”.

Nu-l va avea la București pe Nikola Vasilj, portarul titular, pe care nu l-a avut nici la Varșovia. S-a accidentat înaintea startului Ligii Națiunilor.

Va apăra foarte probabil Martin Zlomislic, goalkeeperul lui Qarabag. A fost excelent împotriva Poloniei, la a patra selecție.

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