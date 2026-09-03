Ghinion teribil  Jucătorul de la FC Argeș a suferit a cincea operație la genunchi: „Nu renunț!”

Robert Moldoveanu (27 de ani), jucătorul celor de la FC Argeș, a suferit a cincea operație la genunchi din carieră

Totul la o zi după înfrângerea categorică suferită cu FCSB, scor 0-5, în grupa C a Cupei României.

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La finalul partidei de miercuri, antrenorul Bogdan Andone a anunțat că Moldoveanu se va opera, din cauza problemelor la menisc.

Robert Moldoveanu a suferit a cincea intervenție chirurgicală din carieră

Robert Moldoveanu, unul dintre cei mai importanți jucători de la FC Argeș, a întâmpinat mai multe probleme medicale în ultimele meciuri, care l-au împiedicat să evolueze la capacitate maximă.

Cu FCSB, Moldoveanu a fost schimbat la pauză. Astăzi, extrema stângă a piteștenilor s-a operat pentru a cincea oară în carieră la genunchi și a transmis un mesaj motivațional.

„Vreau să vă spun doar atât: nu renunț. Astăzi am avut parte de a 5-a operație la genunchi și, chiar dacă nu este ușor, știu că fiecare zi de recuperare mă va duce mai aproape de momentul în care voi păși din nou pe teren.

Am căzut de multe ori, dar m-am ridicat de fiecare dată.

Ne vedem din nou pe teren. Și promit că voi reveni mai puternic ca niciodată”, a scris Robert Moldoveanu pe Instagram.

Sosit în vara anului 2024 la FC Argeș de la Chindia, Robert Moldoveanu a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani traversa o perioadă foarte bună a carierei. După ce a jucat în play-off cu FC Argeș în sezonul trecut, Moldoveanu a avut un start promițător de campionat, cu 3 goluri marcate în 7 meciuri.

Nu se știe încă exact cât va lipsi de pe gazon, dar fotbalistul va avea nevoie de un timp mai lung de recuperare, după operația suferită.

700.000 de euro este cota de piață a lui Robert Moldoveanu, conform Transfermarkt

Dinamo, FC Brașov, Petrolul și Farul sunt celelalte echipe pentru care a mai jucat Robert Moldoveanu.

În sezonul trecut, acesta a jucat 38 de meciuri pentru FC Argeș în toate competițiile, reușind să înscrie 7 goluri și să livreze trei pase decisive.

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